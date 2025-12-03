Ovo su svi čekali! Koristimo je svaki dan, a napokon je izašla cijela lista: Tko je vama prvi?

Portorikanski reper i globalna superzvijezda Bad Bunny (31) ponovno je proglašen najslušanijim izvođačem godine na Spotifyju. Ovo mu je već četvrti put da osvaja titulu najstreamanijeg glazbenika na svijetu, čime je ponovno preuzeo prvo mjesto od Taylor Swift (35), koja je vladala protekle dvije godine.

Spotify je i ove godine objavio svoj popularni Wrapped, godišnji pregled glazbenih trendova i navika slušatelja diljem svijeta. Korisnici sada mogu vidjeti koje su im pjesme, žanrovi i izvođači obilježili 2025. godinu.

Globalni rekorderi

Bad Bunny je u 2025. ostvario više od 19,8 milijardi streamova, što ga je ponovno lansiralo na vrh globalne glazbene scene. Iza njega slijede najveća imena današnjice: Taylor Swift (35), The Weeknd (35), Drake (39) i Billie Eilish (23).

Najslušaniji album godine je Debí Tirar Más Fotos Bad Bunnyja, dok su se među ostalim najpopularnijim naslovima našli i soundtrack za KPop Demon Hunters, kao i izdanja iz 2024.: Hit Me Hard and Soft Billie Eilish, SOS Deluxe: LANA glazbenice SZA (36) te Short n' Sweet Sabrine Carpenter (26).

Najpopularnije pjesme u 2025. godini

Titulu najstreamanije pjesme na svijetu ponijela je Die with a Smile, suradnja između Brune Marsa (40) i Lady Gage (39), s više od 1,7 milijardi preslušavanja. Na vrhu popisa našle su se i Birds of a Feather Billie Eilish, APT. Brune Marsa i Rosé (28) iz grupe BLACKPINK, Ordinary Alexa Warrena te DtMF Bad Bunnyja.

Zašto dominiraju najveća imena?

Najpopularniji svjetski glazbenici i dalje uvjerljivo prednjače na Wrapped ljestvicama zahvaljujući ogromnim zajednicama obožavatelja i stalnoj prisutnosti na najutjecajnijim playlistama. Stručnjaci ističu da bi neovisnim glazbenicima trebale milijarde streamova kako bi se probili na globalni vrh.

Streaming danas čini čak 84% prihoda glazbene industrije u SAD-u, a Spotify je i dalje najveća platforma s oko 31% tržišnog udjela. U 2025. godini prijavljeno je 713 milijuna korisnika, od čega 281 milijun pretplatnika — što je značajan rast u odnosu na prošlu godinu.

