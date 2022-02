Jane se udavala četiri puta. Za svog prvog supruga, Michaela Attenborougha udala se sa samo 20 godina, no ljubav nije dugo trajala. Nakon njega, udala se za Geoffreyja Planera, starijeg brata komičara Nigela Planera, i razvela se nakon što je odlučio da ne želi živjeti u Americi. No, glumica svoja prva dva braka u konačnici ne smatra brakovima jer u njima nije dobila djecu. Imala je 30 godina kada se udala za Davida Flynna, 1981. godine, a par je dobio dvoje djece Katie i Seana. Razveli su se 1992. nakon što je glumica otkrila da je suprug vara i da ju je ostavio u teškoj financijskoj situaciji: "Kad sam saznala da je izgubio moj novac i bio nevjeran, to je bio kraj. Moglo bi se reći da sam izabrala pogrešnu osobu, ali odgajali smo djecu koju obožavamo i sada se jako dobro slažemo, kazala je Seymour. S 40 godina bila je samohrana majka s dvoje male djece te s milijunima dolara duga prema raznim bankama. Iz dugova ju je spasila upravo uloga Dr. Quinn. Samo godinu dana nakon razvoda od Davida Flynna, Seymour se udala za Jamesa Keacha, a njihova ljubav trajala je skoro dva desetljeća. Postali su roditelji blizanaca Kristophera i Johnnyja, a razveli su se 2015. godine, nakon što je Jane saznala za suprugovu nevjeru.