MAJKA PRIRODA / Najbujnija Hrvatica lišćem pokrila samo intimne zone i isprovocirala kao nikad: Ako ste čitali Bibliju, shvatit ćete

Bujna Slavonka, influencerica i poduzetnica Claudia Rivier, ponovno je ostavila fanove bez daha na društvenoj mreži. Claudia je pozirala u vrlo oskudnom izdanju, lišćem je prekrila intimne dijelove tijela, a u rukama držala zmiju. "Eva i originalni grijeh", napisala je Claudia u opisu fotke. Bujna influencerica izazvala je lavinu pozitivnih komentara. "Izgledaš predivno u tom outfitu", "Wow", pisali su obožavatelji. Podsjetimo, Claudia je Slavonka iz Našica koja je započela karijeru na društvenoj mreži. Na svoj posao influencera u intervjuu za Net.hr otkrila je kako je sve počelo. "I dan danas ne vjerujem da sam poznata baš zbog grudi. Ja sam jednog dana počela objavljivati fotografije i ljudi su me počeli pratiti, nikad nije bilo, evo sad se krećem baviti Instagramom trenutka. Bio je to veći fokus na moje bokove i guzu, grudi nisam ni znala da imam, haha! Nikad nisam nosila dekoltiranu odjeću ni stavljala fokus na grudi… Kasnije kako sam počela slikati grudi tako su one sve više i rasle, svake godine su sve veće, nagodinu možda eksplodiram. Kilogrami su doprinijeli da mi grudi budu sve veće", rekla nam je ranije. Claudiu u provokativnom izdanju možete pogledati u galeriji.