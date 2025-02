Najboljoj prijateljici 'ukrala' muža, bila na crnoj listi Vatikana, organizirala 'divlje' zabave...

Na današnji dan prije 93 godine rođena je jedne od najvećih filmskih diva svih vremena – Elizabeth Taylor. Ova žena nije bila samo ikona Hollywooda, već i sinonim za luksuzan život, strastvene ljubavne afere i skandale koji su punili naslovnice desetljećima. Iza nje su ostali neki od najslavnijih filmova, ali i nevjerojatne priče o osam brakova, nevjerama, opsesiji nakitom, zabranama, problemima i borbi sa zdravljem.

Osam brakova, ali sedam muževa – dvaput se udala za istog čovjeka

Elizabeth Taylor je imala osam brakova, ali sedam muževa – jer se za jednog muža udala čak dva puta! Prvi put stala je pred oltar s Conradom "Nickyjem" Hiltonom Jr., ali je brak trajao manje od devet mjeseci. Sljedeći suprug, Michael Wilding, bio je sušta suprotnost – tih i smiren britanski glumac s kojim je imala dvoje djece. No nije dugo prošlo prije nego što je pronašla novog muškarca, Mikea Todda, producenta koji je jedini kojeg je nazvala "ljubavi svog života". Nažalost, Todd je tragično poginuo u avionskoj nesreći 1958. godine, a samo godinu dana kasnije Liz se udala za njegovog najboljeg prijatelja – Eddieja Fishera!

Najslavnija ljubavna priča bila joj je ona s Richardom Burtonom, za kojeg se udala 1964., pa rastala 1974., pa ponovo udala 1975., i onda opet rastala! Njihov buran odnos obilježile su svađe, strast i mnogo alkohola.

Dvostruka dobitnica nagrade Oscar postala je jedna od prvih poznatih osoba koje su se uključile u projekte vezane uz AIDS u Los Angelesu tijekom 80-ih, a CNN je izvijestio da je zvijezda postala još više posvećena svom dobrotvornom radu oko te bolesti nakon smrti svoga prijatelja i kolege Rocka Hudsona. Kasnije je Elizabeth osnovala udrugu ETAF, usredotočenu na pružanje izravne pomoći osobama koje boluju od AIDS-a.

Ukrala muža najboljoj prijateljici

Godine 1958. Elizabeth Taylor se našla usred jednog od najvećih skandala Hollywooda. Nakon smrti supruga Mikea Todda, utjehu je pronašla u naručju njegovog najboljeg prijatelja Eddieja Fishera, koji je u to vrijeme bio u braku s glumicom Debbie Reynolds. Skandal je bio svjetski jer su Liz i Debbie bile najbolje prijateljice, a Eddie Fisher i Debbie Reynolds slovili su kao "zlatni par Hollywooda". Elizabeth nije imala grižnju savjesti – javno je rekla: ''Ne možeš ukrasti muža ako on ne želi otići!" Fisher je napustio suprugu i djecu te se oženio Elizabeth. No, njihov brak nije potrajao jer je ubrzo upoznala Richard Burtona…

Elizabeth Taylor, Richard Burton

Filmska plaća koja je šokirala svijet

Kada je Taylor 1961. godine potpisala ugovor za film "Kleopatra", postala je prva glumica u povijesti koja je dobila milijun dolara za jednu ulogu.No, to nije sve – kada su snimanja trajala duže nego što se očekivalo, studio joj je morao platiti dodatnih sedam milijuna dolara! Upravo na setu ovog filma započela je i burna ljubavna afera s Richardom Burtonom, a njihova strast bila je toliko jaka da su se ljubili i van snimanja, ne mareći za kamere.

Dijamanti su bili njena slabost

Elizabeth Taylor nije bila samo ljubiteljica muškaraca – obožavala je dijamante. Njezin suprug Richard Burton obasipao ju je nakitom, a najpoznatiji je Taylor-Burton dijamant – dragulj od 69,42 karata, kojeg je Richard kupio na aukciji za tada vrtoglavih 1,1 milijun dolara. Dijamant je bio toliko velik da ga je nosila kao privjesak na ogrlici! Također je posjedovala Kruppov dijamant od 33 karata, koji danas vrijedi preko 10 milijuna dolara.

Alkohol, skandali i divlje zabave

Liz Taylor bila je poznata kao partijanerica, a s alkoholom je imala velikih problema. Richard Burton rekao je jednom prilikom: 'Elizabeth može popiti više od bilo kojeg muškarca kojeg poznajem." Navodno je svaki dan pila bocu viskija, a kasnije u životu morala je na liječenje u klinici Betty Ford, što je tada bilo nečuveno za jednu zvijezdu njenog statusa.

Međutim, jedna od njezinih najpoznatijih uloga bila je Kleopatra u istoimenom filmu iz 1960., a The Daily Express piše da je Taylor samo od tog filma zaradila 7,2 milijuna kuna. Osim što je bila velika filmska zvijezda, Elizabeth je bila i jedna od prvih slavnih osoba koja je lansirala asortiman parfema s brendom visoke mode Elizabeth Arden, prikladno nazvan Diamonds po njezinoj poznatoj kolekciji nakita.

Bila je najbolja prijateljica Michaela Jacksona

Jedna od najneobičnijih stvari u njenom životu bilo je nerazdvojno prijateljstvo s Michaelom Jacksonom. Bila je jedna od rijetkih koja ga je podržavala tijekom optužbi za zlostavljanje djece. Michael joj je zauzvrat poklonio vlastiti Rolls-Royce, a jednom prilikom su čak zajedno pobjegli na privatni odmor kako bi izbjegli paparazze.

Preživjela je 30 operacija i borila se sa zdravstvenim problemima

Taylor je bila poznata kao "neuništiva žena" – preživjela je dva ozbiljna napada upale pluća, operaciju srca, operacije kralježnice i imala čak sedam prijeloma kostiju.

Bila je na crnoj listi Vatikana!

Nakon afere s Richardom Burtonom, Vatikan ju je prozvao "nemoralnom" i osudio njeno ponašanje. Crkva ju je javno kritizirala, ali ona nije marila – nastavila je živjeti kako je htjela!

Foto: Profimedia

Imala je najskuplji razvod u Hollywoodu

Kad se 1982. godine razvela od Johna Warnera, njen razvod je koštao preko 5 milijuna dolara, što je tada bila rekordna cifra.

Pokrenula je revoluciju u borbi protiv AIDS-a

Nakon što je izgubila prijatelja Rocka Hudsona od AIDS-a, postala je jedna od prvih slavnih osoba koja je otvoreno govorila o toj bolesti. Osnovala je Elizabeth Taylor AIDS Foundation, koja i danas pomaže ljudima oboljelima od HIV-a.

