Otvorila je i obrt jer zarađuje pozamašne iznose na društvenim mrežama. "Kod nas još sve to zaostaje. Prvo, ljudi neće niti priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina", kaže.