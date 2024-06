Na današnji dan rodila se glazbena legenda Prince Rogers Nelson, poznatiji kao Prince. Glazbenik je preminuo 2016. godine u svojoj kući u Paisley Parku u Minnesoti u 57. godini zbog predoziranja fentanilom. Prince je ostavio trag na glazbenoj sceni zahvaljujući brojnim hitovima poput "Purple Rain", "Call My Name", "When doves Cry", "Little Red Corvette" i drugim.

Rođen kao Prince Rogers Nelson 7. lipnja 1958., visok samo 1,58 m, bio je čudo od djeteta koji je prvu pjesmu napisao sa sedam godina. Pjevač, skladatelj, multinstumentalist, producent, aranžer i povremeni glumac, Prince je bio jedan od najpopularnijih, najinovativnijih i najutjecajnijih glazbenika svoga doba.

Bio u dva braka

Njegov epohalni album iz 1984. "Purple Rain" s istoimenim hitom, ali i singlovima "When Doves Cry" i "Let’s Go Crazy" prodan je u više do 13 milijuna primjeraka i jedan je od najboljih albuma dekade. Prodao je u karijeri više od 100 milijuna albuma, osvojio sedam Grammyja i Oscara za pjesmu "Purple Rain" za film u kojem je sam glumio.

Prince, kojega su neki put nazivali i "The Purple One" (Ljubičasti) jer je često nosio odjeću tih boja, ostavio je tisuće snimaka i video snimaka nastalih u njegovu domu i studiju u predgrađu Minneapolisa. Godine 2018. je u prodaju stavljen album "Piano & A Microphone" nastao iz neobjavljene Prinčeve kolekcije s materijalom iz 1983. godine. Riječ je o njegovim jazz izvedbama na klavijaturama vlastitih i tuđih pjesama.

Kad je riječ o njegovom privatnom životu može se reći da je bio u romantičnim vezama s brojnim poznatim osobama uključujući glumicu Kim Basinger (70), pjevačicu Madonnu (65), glumicu Carmen Electru (52) i glumicu Sherilyn Fenn (59). Bio je i zaručen s vokalisticom Susannah Melvoin (60) 1985.

Svoj prateći vokal i plesačicu Mayte Garciu (50) oženio je 1996. na Valentinovo. Godinu dana kasnije dobili su i sina koji je rođen s Pfeifferovim sindromom te je preminuo tjedan dana nakon rođenja. Od Mayte se rastao 1999 da bi se dvije godine nakon toga oženio s Manuelom Testolini (47) s kojom se također 2006. rastao.

