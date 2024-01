Pjevačica Aaliyah preminula je sa samo 22 godine, 25. kolovoza 2001., a danas bi bio njezin 45. rođendan. Zvali su je ‘princezom R&B-ja’ i ‘kraljicom urbanog popa’.

Važna osoba u njezinom životu tada je bio glazbenik R Kelly, koji je danas najpoznatiji po optužbama za seksualno zlostavljanje maloljetnica te osuđen na 30 godina zatvora zbog vođenja lanca prostitucije i reketarenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ispostavilo se kako je Aaliyah bila jedna od njegovih prvih žrtava, ali u to je vrijeme njihova priča predstavljena kao ljubavna, iako je već i tada nailazila na prilično puno osuda.

Veza između Aaliyah i Kellyja

Aaliyah je Kellyja upoznala preko svog ujaka Barryja Hankersona, koji je bio njegov menadžer. On je tada imao 24, a ona 12 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U početku Aaliyahine karijere njih dvoje su počeli sve više vremena provoditi zajedno, a Kelly je čak napisao i njezin prvi album "Age Ain’t Nothing but A Number".

Ubrzo nakon toga, Magazin Vibe potvrdio je da se 15-godišnja Aaliyah 31. kolovoza 1994, godine udala se za tad 27-godišnjeg Kellyja u Chicagu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako su pokušali svoj brak zadržati u tajnosti, Aaliyahina obitelj je saznala te su zahtijevali poništenje. Pjevačica je na to pristala u listopadu iste godine. Kelly i Aaliyah prekinuli su 1995. godine, a o njihovom tadašnjem odnosu se nije znalo puno.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Aaliyah

Više od 10 godina kasnije, Kelly je u intervjuu za magazine GQ odbio komentirati priču o njihovom navodnom braku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zbog toga što je Aaliyah preminula, kao što sam uvijek govorio, iz poštovanja prema njenoj majci koja je bolesna i njenom ocu koji je također preminuo, nikad neću o tome razgovarati ni sa kim", rekao je Kelly.

Nakon poništenja braka, Aaliyah je prekinula sve privatne i poslovne veze s Kellyjem pa je 1997. godine pokušala postići da dokumenti o njihovom braku u potpunosti nestanu. Napravila je to u isto vrijeme kad je Kelly bio na sudu, nakon što ga je tada 20-godišnja Tiffany Hawkins tužila za 10 milijuna dolara, tvrdeći da je spavao s njom kada je imala samo 15. godina, a on 24.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je preminula Aaliyah?

Prije smrti Aaliyah je promovirala svoj treći album, kojeg je nazvala "Aaliyah", a bila je i u vezi s novim dečkom s kojim je planirala vjenčanje. No, otprilike dva mjeseca nakon izlaska njenog posljednjeg albuma, putovala je s Bahama gdje je snimila spot za pjesmu "Rock the Boat" prema Floridi.

Kako je snimanje bilo završeno dan ranije, tako je i cijela ekipa krenula dan ranije na put.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Putovali su dvomotornim avionom Cessnom 402 gdje ih je Luis Morales III savjetovao da ne nose toliko prtljage sa sobom, jer je avion puno manji u odnosu na onaj s kojim su stigli. No, na avion se ukrcalo devetero ljudi te sva oprema za snimanje, a kako tvrde svjedoci, kasnije je došlo i do svađe s pilotom, u kojoj je on popustio.

Aliyah Hadid /@aaliyahhadidxo

Pri kretanju aviona pilot je imao problema s pokretanjem jednog od dva motora pa se avion brzo nakon polijetanja zapalio i srušio, a Aaliyah i svih osmero njenih suputnika poginuli su na mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obdukcija je pokazala da je Aaliyah imala ozbiljne opekotine te da je "dobila udarac u glavu, a nakon toga pala u šok te je imala slabo srce, što bi značilo, sve i da je preživjela nesreću, njezin oporavak bio bi gotovo nemoguć zbog ozbiljnosti njenih ozlijeda".

Istraga je kasnije pokazala da je do nesreće došlo jer je avion nosio 320 kilograma tereta previše te da je u njemu bilo više osoba nego što je bilo dozvoljeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aaliyahin sprovod bio je 31. kolovoza 2001. u New Yorku, gdje je prisustvovalo 800 ožalošćenih među kojima su bili Missy Elliott, Timbaland, Gladys Knight, Lil’ Kim i Sean Combs, poznatiji kao Diddy. Na kraju su puštena 22 bijela goluba, koji su simbolizirali 22 godine života mlade pjevačice.

POGLEDAJTE VIDEO: Vozilom Hitne pomoći pregazio tri maloljetnice, jedna je teško ozlijeđena