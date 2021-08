Seksualno zlostavljanje, dječja pornografija, ucjena: američki pjevač R. Kelly se 30 godina izvlačio nekažnjeno. Sada je čak i bivša supruga Aaliyah postala svjedokinja u postupku - posthumno, piše Deutsche Welle.

Sredinom 1990-ih nije ga bilo moguće zaobići: R. Kelly je pomogao, kao tekstopisac i producent, zvijezdama poput Michaela Jacksona, njegove sestre Janet ili Whitney Houston da ostvare globalni uspjeh. Hitovima poput "I Believe I Can Fly" ili "Ignition", našao je svoj put do srca obožavatelja - posebno mladih, uglavnom afroameričkih djevojaka.

Neke od njih je navodno prisilio na seksualni odnos. Ispred škola, u trgovačkim centrima ili nakon koncerata navodno je razgovarao s njima i obećavao da će ih učiniti slavnima. Kasnije su mu navodno članovi njegovog tima sustavno dovodili djevojke, ucjenjivali ih i tjerali na spolne odnose.

Negira sve optužbe

Optužbe za zlostavljanje protiv 54-godišnjeg muzičara postoje više od četvrt stoljeća. Navodno je čak imao seksualni kult. 2010. prvi put mu se sudilo zbog optužbi za dječju pornografiju. Postupak je obustavljen zbog nedostatka dokaza. U drugim slučajevima je s tužiteljicama postigao izvansudsku nagodbu.

Početkom kolovoza započelo je još jedno suđenje protiv Roberta Sylvestera Kellyja, kako glasi njegovo pravo ime. Čini se da se ovoga puta neće tako lako izvući: Od šest navodnih žrtava koje su u središtu suđenja, neke su bile malodobne u vrijeme događaja. Državno odvjetništvo je također odlučilo saslušati još 15 svjedoka koji su tvrdili da ih je R. Kelly seksualno ili fizički zlostavljao, mučio ili im prijetio.

Nakon smrti Aaliyah postaje ključni svjedok

U fokusu postupka je također njegov odnos s pokojnom pjevačicom Aaliyah. 1993. Kelly je Aaliyah, kojoj je tada bilo 14 godina, uzeo pod svoje okrilje i producirao njezin debi album "Age Ain't Nothing But A Number". U istoimenoj baladi, koju je napisao Kelly, Aaliyah pjeva o mladoj djevojci koja sanja o starijem ljubavniku. Nakon što je album objavljen u svibnju 1994., pojavile su se glasine: Kelly i tada malodobna pjevačica navodno nisu bili samo bliski suradnici nego i više od toga.

Ubrzo nakon toga MTV je objavio vjenčani list dvoje muzičara. U njemu je navedeno da je Kelly imao 27 godina, a nevjesta 18 godina. Prema optužnici, Kelly je platio jednom državnom službeniku u Illinoisu da mu nabavi lažnu iskaznicu za Aaliyah kako bi se oženio tada 15-godišnjakinjom. Kada su roditelji pjevačice, koja je poginula u avionskoj nesreći 2001. godine, saznali za vjenčanje, odmah su ga dali poništiti. 20 godina nakon smrti Aaliyah postaje ključna "svjedokinja" protiv R. Kellyja pod zamjenskim imenom "Jane Doe # 1".

Aaliyah

Nije iznimka, već pravilo

Aaliyahin slučaj "jedan je od mnogih", rekla je Kathy Iandoli novinskoj agenciji AFP. "Na suđenju ćemo vidjeti da to nije bio izuzetak, već pravilo", kaže autorica biografije o Aaliyah koja uskoro treba biti objavljena. "Po prvi put ovaj brak će biti viđen onakvim kakav jest: kao djelić vrlo nasilnog sustava", dodaje ona i izražava žaljenje zato što je brak dugo bio prikazivan "kao lijepa ljubavna priča".

Nije rijetkost da su slavni glazbenici često ulazili u vezu s mladim, ponekad malodobnim djevojkama. Elvis Presley oženio se 1967. godine Priscillom Beaulieu, tada 22-godišnjakinjom. Njih su se dvoje upoznali kad je Priscilla imala samo 14 godina. Službeno se tvrdi da je njezina veza s deset godina starijim glazbenikom počela otprilike tek tri godine kasnije.

Pjevač Jerry Lee Lewis oženio se sa svojom 13-godišnjom vrlo bliskom rođakinjom Myrom Brown u prosincu 1957. godine. Skandal s brakom uništava Lewisovu obećavajuću rock and roll karijeru. Nekoliko godina kasnije on je ostvario uspjeh kao country muzičar. Brak Lewisa i Browna završio je razvodom 1970. godine. Brown je u intervjuu za glazbeni magazin Cuepoint 2014. godine rekla da je bila "izložena svakoj zamislivoj vrsti fizičkog i psihičkog zlostavljanja". Ona je o svojim iskustvima pisala u autobiografskom romanu na temelju kojeg je kasnije snimljen film s Dennisom Quaidom i Winonom Ryder pod naslovom "Velike vatrene kugle".

Pokret #MuteRKelly

No, da se vratimo suđenju R. Kellyju. Dokumentarni film "Surviving R. Kelly" pokrenuo je priču početkom 2019. godine. Redateljica Dream Hampton vidjela je pozive na bojkot pokreta #MuteRKelly, koji su dvije godine ranije zapalili društvene mreže. Ona je uspjela pred kameru dovesti velike umjetnike poput Johna Legenda i glumice Wendy Williams koji su komentirati optužbe za zlostavljanje.

Posebno su zastrašujući intervjui s navodnim žrtvama. Jedna od Kellyjevih pratećih pjevačica je ispričala da ga je njegova druga bivša supruga Andrea Kelly, rođena Lee, morala pitati za dopuštenje svaki put kada je htjela izaći iz sobe kako bi si kupila nešto za jelo. Jedna druga prateća pjevačica prisjetila se kako je Kelly imao seks s malodobnom djevojkom u svom studiju, pred svima. Poznata američka voditeljica Kitti Jones govorila je kako je Kelly pokušao slomiti nju i druge žene, a drugi svjedoci izvještavaju o pornografskim filmovima s maloljetnicima, ekscesima nasilja i seksualnim orgijama.

Rezultat je zastrašujuća slika beskrupuloznog, nemilosrdnog muškarca koji je seksualno iskorištavao žene i koji je do sada prošao nekažnjeno. "Aktivistice, osobito crne boje kože, desetljećima su tražile pravdu", rekla je za novinsku agenciju AFP Kenyette Barnes, suosnivačica pokreta #MuteRKelly. Prema njezinim riječima, to da Kelly nije kažnjen ima veze s njegovom slavom, ali i činjenicom da su glasovi žrtava – po pravilu žena crne boje kože - ušutkani.

U pritvoru dvije godine

Kelly i njegov menadžment tvrde da su protagonisti "smutljivci i lažljivci" koji traže "profit i slavu" te odbacuju optužbe. Državno tužiteljstvo optužbe shvaća ozbiljno i poziva i druge moguće svjedoke i žrtve da se jave. Pola godine nakon emitiranja filma "Surviving R. Kelly", R&B muzičar je uhićen dok je šetao psa u Chicagu.

Prvobitno je suđenje trebalo započeti već 2020., no bilo je odgođeno zbog pandemije koronavirusa. Sada je formalno otvoreno godinu dana kasnije, 9. kolovoza 2021. u New Yorku. No sudski postupak zapravo počinje 18. kolovoza pledoajeima tužitelja i obrane. Ako bude proglašen krivim, R. Kelly može očekivati više desetljeća zatvorske kazne. Slava i novac na koncu ne štite od nekažnjivosti - barem ne zauvijek.