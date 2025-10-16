Na cesti izvela zabranjenu pjesmu: Uhitili je i odmah osudili na zatvorsku kaznu!

Studentica glazbe Diana Loginova (18), koja nastupa pod umjetničkim imenom Naoko, osuđena je u četvrtak na 13 dana zatvora u Sankt Peterburgu nakon što je na središnjoj aveniji izvela pjesmu zabranjenog repera Noize MC-ja.

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Izvedba koja je izazvala reakciju

Loginova i bend Stoptime primamili su pažnju javnosti kada je video njihove izvedbe pjesme „Cooperative Swan Lake“ postao viralan na društvenim mrežama. Videozapis prikazuje skupinu mladih kako pjevaju zajedno s Loginovom u rijetkom iskazu javnog prkosa vlastima, s obzirom na rizik od uhićenja.

Pjesma, koja je zabranjena u Rusiji u svibnju 2025., indirektno kritizira ruske vlasti i koristi simbolične reference koje vlasti smatraju ugrozom.

POGLEDAJTE VIDEO:Uz svjetski dan hrane istražili smo što Hrvati najviše vole jesti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pravna osnova i dodatne optužbe

Sud ju je proglasio krivom za organiziranje neplaniranog okupljanja koje je blokiralo pristup metrou, što je prekršaj, ne kazneno djelo. Nakon odsluženja kazne, najavljeno je da će protiv Loginove biti pokrenuta i optužba za „diskreditiranje” ruske vojske.

Kontekst pjesme i repera

Autor pjesme je Noize MC, pravog imena Ivan Aleksejev, koji je zbog svojih kritika Kremlja napustio Rusiju i preselio se u Litvu. Pjesma koristi balet Labuđe jezero kao simboliku moći i političkih promjena. "Želim gledati balet, neka labudovi plešu. Neka se starac trese od straha za svoje jezero", glase stihovi pjesme. Spominje se i Ozero (ruski za "jezero") sjeverno od Sankt Peterburga, gdje se nalaze dače ljudi blisko povezanih s Putinom.

POGLEDAJTE VIDEO:Održana akcija spašavanja i gašenja broda na Dunavu