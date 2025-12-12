FREEMAIL
ADVENT U ZADRU /

Na burgeru i fritulama s Laurom: Zadarska ljepotica uživala u adventskoj ponudi rodnog grada

Na burgeru i fritulama s Laurom: Zadarska ljepotica uživala u adventskoj ponudi rodnog grada
Foto: Pixsell

Laura je pokazala kako se nakon svjetskih pozornica najljepše opustiti kod kuće, uz mirise i okuse djetinjstva

12.12.2025.
20:40
Antonela Ištvan
Pixsell
Nakon što je predstavljala Hrvatsku na svjetskoj pozornici izbora za Miss Universe, zadarska ljepotica Laura Gnjatović (23) vratila se u svoj rodni grad kako bi uživala u blagdanskoj čaroliji. Sudeći po objavi Turističke zajednice grada Zadra, Laura je iskoristila opušteno jutro za šetnju adventskim sajmom i upijanje mediteranske atmosfere.

Na nizu objavljenih fotografija, koje je snimio Marin Gospić, Laura pozira na okićenim zadarskim ulicama uz besprijekoran zimski stil. U trendi smeđoj bundi, vesti leopard uzorka i trapericama sa širokim nogavicama, zračila je toplom energijom. Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima uživa u gastronomskoj ponudi Adventa – od tradicionalnih fritula do sočnog burgera, pokazujući da se na zadarskom Adventu može pronaći za svakoga ponešto.

Doma je najljepše

Događaj koji traje od kraja studenog do početka siječnja pretvara grad u pravu zimsku bajku, a cilj je pozicionirati Zadar kao atraktivnu cjelogodišnju destinaciju. Iako je objava stigla sa službenog profila, pratitelji su u komentarima iskazali oduševljenje, ostavljajući emotikone srca i vatre, čime su podržali i Lauru i blagdanski duh u Zadru. Ovom objavom Laura je pokazala kako se nakon svjetskih pozornica najljepše opustiti kod kuće, uz mirise i okuse djetinjstva.

Foto: Teera Noisakran /pixsell

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

