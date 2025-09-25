Monica Bellucci prvi put javno o svom odnosu s redateljem: 'Tim će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu'

Monica Bellucci (60) i redatelj Tim Burton (66) potvrdili su da nakon gotovo tri godine više nisu zajedno. Par je prekid objavio zajedničkom izjavom u kojoj su naglasili da se razilaze prijateljski.

„S mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se razići“, stoji u poruci koju su prošlog petka poslali agenciji AFP.

Prvi intervju nakon prekida

Talijanska glumica u razgovoru za Vogue Italia otkrila je da su se rastali bez sukoba.

„Postoje putevi koji se u jednom trenutku ukrste i neko vrijeme idu zajedno… Tako su se susreli Timov i moj put, pratili se jedno vrijeme, a onda ponovno razdvojili. Ali, dok god budem živa, Tim će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu“, izjavila je Bellucci.

Početak romanse

Podsjećamo, njihova ljubavna priča započela je u listopadu 2022. na Lumière Festivalu u Lyonu. Bellucci je o vezi progovorila godinu kasnije u intervjuu za Elle France, gdje je naglasila koliko joj je značilo upoznati Burtona. Na crvenom tepihu prvi su se zajedno pojavili u listopadu 2023. na premijeri filma Diabolik: Who Are You? u Rimu, a posljednji put viđeni su u lipnju ove godine na Filmskom festivalu u Taormini.

Ljubavne priče iz prošlosti

Osim toga, Burton je prije Bellucci bio u vezi s glumicom Helenom Bonham Carter, s kojom ima dvoje djece. Par je prekinuo 2014., nakon više od desetljeća zajedničkog života. Ranije je bio i u braku s njemačkom umjetnicom Lenom Gieseke.

Bellucci se prvi put udala 1990. za argentinskog fotografa Claudija Carlosa Bassa, a potom je 1999. stala pred oltar s francuskim glumcem Vincentom Casselom. Iz tog braka, koji je trajao 14 godina, imaju dvije kćeri.



