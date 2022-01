Kada je Momoa prvi put ugledao Lisu Bonet, bila je to ljubav na prvi pogled, ali ne kao što mislite. 80-ih su u Americi svi gledali kultnu seriju "The Cosby Show", upravu u toj seriji Momoa je ugledao svoju buduću ženu koja je glumila kao Denise Huxtable, ta uloga joj je pokrenula cijelu glumačku karijeru. Momoa je tada još bio klinac, ali je odmah znao da će ta djevojka biti njegova žena. "Kada sam imao 8 godina i vidio je na TV-u, odmah sam rekao mami, želim je. Uhodit ću je do kraja života i uhvatit ću je" slavno je rekao Momoa Jamesu Cordenu u epizodi The Late Show 2017. Tako je i bilo. Momoa je pronašao Bonet i tako je dobio svoju djevojku iz snova.