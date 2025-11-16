Glumici usred premijere ispalo više nego što je smjela pokazati

Njemačka glumica Yvonne Woelke (46) privukla je veliku pozornost na europskoj premijeri druge sezone serije Landman u Berlinu gdje se pojavila u upečatljivoj, šljokičastoj plavoj haljini s dubokim dekolteom. No, taj modni izbor ubrzo joj je zadao i određene probleme.

Foto: Eventpress Fuhr/imago Stock&people/profimedia

Tijekom pojavljivanja na crvenom tepihu u kinu Zoo Palast, glumici je u jednom trenutku provirila bradavica. Yvonne je to pokušala brzo prikriti i namjestiti haljinu, ali su blicevi fotografa koji su je okruživali već sve zabilježili.

Foto: Eventpress Fuhr/imago Stock&people/profimedia

Glumica je poznata po ulogama u filmovima i serijama poput The Devil Who Called Himself God, Bad End te popularnoj telenoveli Verbotene Liebe iz 1995. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Vuica progovorila o zabranama i dvostrukim pravilima u Cannesu