Glumici usred premijere ispalo više nego što je smjela pokazati
Glumica je na crvenom tepihu doživjela nezgodu koju su fotografi odmah uhvatili
Njemačka glumica Yvonne Woelke (46) privukla je veliku pozornost na europskoj premijeri druge sezone serije Landman u Berlinu gdje se pojavila u upečatljivoj, šljokičastoj plavoj haljini s dubokim dekolteom. No, taj modni izbor ubrzo joj je zadao i određene probleme.
Tijekom pojavljivanja na crvenom tepihu u kinu Zoo Palast, glumici je u jednom trenutku provirila bradavica. Yvonne je to pokušala brzo prikriti i namjestiti haljinu, ali su blicevi fotografa koji su je okruživali već sve zabilježili.
Glumica je poznata po ulogama u filmovima i serijama poput The Devil Who Called Himself God, Bad End te popularnoj telenoveli Verbotene Liebe iz 1995. godine.
POGLEDAJTE VIDEO: Matija Vuica progovorila o zabranama i dvostrukim pravilima u Cannesu