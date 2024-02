Brojne poznate zvijezde tijekom karijere susrele su se s problemom zvanim - plagijat. Igrom slučaja ili ne, neki glazbenici su zbog sličnosti s drugim pjesmama optuženi za kršenje tuđih autorskih prava. U nastavku donosimo najpoznatije primjere.

Ed Sheeran

Protiv glazbenika Eda Sheerana (33), nasljednici prava koautora pjesme "Let’s Get It On" Eda Townshenda pokrenuli su tužbu protiv njega tvrdeći da je "Thinking Out Loud" kopirala elemente progresije akorda i melodije. Ed Townsend je zajedno s Marvinom Gayeom napisao spomenutu pjesmu.

Britanski kantautor zanijekao je da je ukrao elemente pjesme za svoj svjetski hit iz 2014., a nasljednici Gayevog koscenarista tvrdili su da im Sheeran, Warner Music Group i Sony Music Publishing duguju novac zbog kršenja autorskih prava.

Suđenje u New Yorku je 4. svibnja prošle godine proglasila glazbenika nevinim.

Led Zeppelin

Grupa Led Zeppelin je 2014. godine optužena da je 'ukrala' pjesmu Taurus američkog benda Spirit. Taurus je nastao 1968., tri godine prije nego što je napisan hit Stairway to Heaven.

Američki prizivni sud u San Franciscu potvrdio je prvostupanjsku presudu iz 2016. godine kojom je utvrđeno da Led Zeppelin nije kopirao popularni instrumental iz pjesme.

Da znaš i Non'ce

Na Redditu je isplivao popis domaćih pjesama za koje mnogi smatraju da postoje velike sličnosti među njima.

Korisnici su primijetili sličnosti u pjesmama Vesne Pisarović "Da znaš" te Laure Pausini "Non'ce".

Trag u beskraju i Se e vero che ci sei

Popularnu pjesmu pokojnog Olivera Dragojevića "Trag u beskraju" korisnici su usporedili s pjesmom Antonaccija " Se e vero che ci sei".

Dobri judi i Always

Korisnici Reddita spomenuli su i Gibonnijevu pjesmu "Dobri judi" te su primijetili sličnost s hitom Bon Jovija "Always".

Podsjetimo, i Baby Lasagna se našao u istom problemu. U utorak je predstavio spot za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' s kojom će se ovog vikenda natjecati na Dori, a ubrzo nakon toga, na hrvatskom se Redditu pojavila sugestija da je njegova pjesma - plagijat.

Naime, kako tvrdi jedan korisnik Reddita, riff pjesme Baby Lasagne, odnosno Marka Purišića (28), isti je kao u demu 'Espectro' španjolskog DJ-a Adriana de la Vege.

