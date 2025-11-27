Mlada pjevačica preminula od srčanog udara: Sve se dogodilo nakon kozmetičkog zahvata

Latinoameričku glazbenu scenu pogodila je vijest o iznenadnoj smrti kolumbijske pjevačice Mayerly Díaz u 33. godini. Majka dvoje maloljetne djece preminula je nakon srčanog udara, a okolnosti njezine smrti predmet su istrage. Tragedija se dogodila nedugo nakon što je u Bogoti obavila estetski zahvat, što je potaknulo reakcije obožavatelja i zahtjeve za provjerom postupaka u klinici. Lokalna zajednica u Quipileu, gdje je bila poznata pod nadimkom “Glas Quipilea”, izvijestila je o stanju šoka nakon vijesti o njezinoj smrti.

Mayerly Díaz podvrgnula se estetskom zahvatu 22. studenog 2025. u jednoj klinici u Bogoti. Prema informacijama The Mirrora, pjevačici je pozlilo nedugo nakon procedure. Hitno je prebačena u bolnicu u Facatativi, gdje su liječnici pokušali stabilizirati njezino stanje, no preminula je od posljedica srčanog udara.

Točan tip zahvata nije objavljen. Prvotne informacije, koje su prenijeli strani mediji, ukazivale su na moguću vezu između operacije i srčanog zastoja. Međutim, kako navode lokalni mediji, u preliminarnim izvješćima spominje se i mogućnost prirodnog kardiološkog događaja koji ne mora biti izravno povezan sa zahvatom. Nadležna tijela zasad ne navode postojanje dokaza o liječničkom propustu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prekinuta karijera u usponu

Mayerly Díaz bila je prepoznata na lokalnoj sceni po spoju popa i tradicionalnih zvukova. Karijeru je započela u tinejdžerskoj dobi, a posljednjih mjeseci bilježila je porast interesa publike.

Tjedan dana prije smrti objavila je novi spot za pjesmu ''Con tus chiros a otra parte'', a njezina je izvedba ''No supiste perder'' prikupila velik broj pregleda na YouTubeu.

Smrt pjevačice izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama. Kolumbijski El Tiempo piše da obožavatelji zahtijevaju rigoroznu i potpunu istragu te provjeru protokola klinike u kojoj je obavljen zahvat. Istraga obuhvaća sve postupke od trenutka operacije u Bogoti do prebacivanja u bolnicu u Facatativi. Ured gradonačelnika Quipilea objavio je službenu poruku sućuti obitelji, a organizacije s kojima je surađivala prenijele su da je njezin odlazak pogodio regiju Cundinamarca. Kolege i prijatelji opraštaju se porukama u kojima naglašavaju njezin doprinos.

Pjevačica je iza sebe ostavila dvoje djece u starosti od 11 i 13 godina.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Sve je spremno za još čaroban Božić na imanju Salaj, vlasnik otkrio kako je cijela priča počela