TRAGIČNI KRAJ /

Mladi glumac (33) pronađen mrtav u kanalu: Jezive snimke otkrile njegove posljednje trenutke

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Engleski glumac Jordan Wright pronađen je mrtav u kanalu na Tajlandu, a posljednji sati njegova života ostaju misterij

21.3.2026.
20:08
Hot.hr
Život reality zvijezde Jordana Wrighta, poznatog po britanskim showovima "The Only Way Is Essex" i "Ex on the Beach", tragično je prekinut u 33. godini pod velom misterije. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u odvodnom kanalu na tajlandskom otoku Phuket, gdje se preselio prije samo nekoliko mjeseci u potrazi za, kako je sam rekao, "novim životom". Dok se prijatelji i obitelj opraštaju od njega, uznemirujuće snimke i svjedočanstva o njegovim posljednjim satima otvaraju brojna pitanja na koja tajlandska policija još traži odgovore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misteriozni posljednji sati

Posljednje trenutke života Jordana Wrighta zabilježile su nadzorne kamere hotela Coco Phuket Bangtao Beach. Snimke, koje su dospjele u javnost, prikazuju mladića u stanju očitog nemira. U četvrtak navečer, 12. ožujka, kamera ga je uhvatila kako nervozno hoda ispred hotela, trči po kompleksu i očajnički se osvrće preko ramena kao da ga netko progoni. Njegovo ponašanje bilo je kaotično; u jednom trenutku se hvata za bijeli kamionet kako ne bi pao, a zatim nestaje u mraku trčeći prema obližnjem gradilištu.

Dodatnu jezu cijeloj priči dodaju svjedočanstva o žestokoj telefonskoj svađi kojoj je navodno prethodilo njegovo panično bježanje. Kako prenosi Daily Mail, Jordan je vikao u telefon rečenice poput: "Prije nego se vrate, pogodimo ih u glavu, idemo u je**ni obračun" i "Moraš se znati braniti". Kome su ove riječi bile upućene i od kakve se prijetnje Jordan osjećao ugroženim, ostaje najveća zagonetka.

Stravično otkriće i policijska istraga

Dva dana kasnije, u subotu, 14. ožujka, radnik iz Mjanmara koji je u blizini brao povrće naišao je na stravičan prizor. U betonskom odvodnom kanalu, dubokom gotovo dva metra, pronašao je Jordanovo tijelo kako pluta licem prema dolje u ustajaloj vodi. Bio je odjeven u sivu majicu i crne hlače, ali, što je posebno zbunjujuće, bio je bos. Na obližnjoj obali kanala ležao je njegov iPhone, dok mu je u džepu pronađena hotelska kartica sobe u koju se prijavio sam, samo nekoliko sati prije nestanka.

Policija je izvijestila kako na tijelu nisu pronađeni tragovi fizičkog napada. Njihova radna teorija je da je Jordan, u stanju panike ili dezorijentiranosti, upao u kanal iz kojeg se zbog strmih obala i iscrpljenosti nije uspio izvući. Međutim, istraga ostaje otvorena. Čekaju se rezultati obdukcije i toksikološki nalazi koji bi trebali pokazati je li bio pod utjecajem opojnih sredstava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novi život prekinut tragedijom

Ova tragedija još je veća u svjetlu činjenice da je Jordan na Phuketu pokušavao izgraditi novi život. Bivši vatrogasac povukao se iz svijeta reality televizije, gdje je stekao slavu kratkom vezom s Vicky Pattison i svađom s kolegom Mylesom Barnettom. Na Tajland se preselio u prosincu i na društvenim mrežama redovito objavljivao fotografije koje su svjedočile o njegovoj sreći. Samo tjedan dana prije smrti podijelio je sliku na kojoj uživa s čašom šampanjca u bazenu, uz opis "Kod kuće sam". Njegov novi život, ispunjen ronjenjem, vožnjama motorom i uživanjem na plaži, naprasno je prekinut.

