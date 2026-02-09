Ovo nitko nije očekivao: Mladenci se stvarno vjenčali usred Bad Bunnyjeva nastupa

Ljubav je doslovno bila u zraku tijekom spektakularnog Apple Music Super Bowl LX Halftime Showa Bad Bunnyja (31). Naime, mladenci koji su se pojavili tijekom nastupa zaista su se vjenčali uživo na terenu stadiona Levi’s u Santa Clari, potvrđeno je za Page Six i Variety.

Prema navodima NBC Newsa, par je prvo pozvao Bad Bunnyja na svoje vjenčanje, a on im je uzvratio pozivom da sudbonosno “da” izgovore tijekom njegovog nastupa pred desecima milijuna gledatelja diljem svijeta. “Ovo je nevjerojatno cool, izvor upoznat s nastupom potvrdio mi je da su se mladenci zaista vjenčali tijekom showa”, napisao je reporter na X-u, a vijest je ubrzo oduševila obožavatelje.

Foto: Josh Edelson/afp/profimedia

Mladenci su se pojavljivali tijekom cijelog nastupa, u jednom trenutku plesali su, a zatim su pred kamerama stali pred matičara. Mladenka je nosila haljinu dizajnerice Hayley Paige s korzetnim gornjim dijelom u obliku srca i čipkastim detaljima. “Nikada u najluđim snovima nisam zamišljala da će jedna od mojih vjenčanica osvanuti na Super Bowlu. Vidjeti je tijekom Bad Bunnyjeva nastupa je ludo. No najposebnije je to što ju nosi prava mladenka na svoj veliki dan”, izjavila je dizajnerica.

Foto: Chris Graythen/getty Images/profimedia

Slavlje portorikanskog podrijetla

Osim ljubavne priče, Bad Bunny je (31) tijekom nastupa slavio i svoje portorikansko podrijetlo. Glazba, ples i simboli kulture njegovog rodnog otoka prožimali su cijeli show. Lady Gaga iznenadila je publiku izvedbom pjesme “Die with a Smile”, dok je Ricky Martin otpjevao “Lo Que Pasó a Hawaii”. Na terenu su plesali i Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, Karol G i Pedro Pascal.

Foto: Neilson Barnard/getty Images/profimedia

Bad Bunny se osvrnuo i na povijesni uspjeh s Grammyja, gdje je njegov album “Un Verano Sin Ti” postao prvi album na španjolskom jeziku nominiran za album godine. U završnici nastupa uzviknuo je: “God bless America”, podigavši loptu s natpisom “Together, we are America”.

Halftime show tako nije bio samo glazbeni spektakl, već i slavlje ljubavi, kulture i zajedništva – uz vjenčanje koje će zasigurno ući u povijest Super Bowla.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na opatijskoj balinjeradi: Pogledajte tko je sve sudjelovao u utrci godine