FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLOT TWIST VEČERI /

Ovo nitko nije očekivao: Mladenci se stvarno vjenčali usred Bad Bunnyjeva nastupa

Ovo nitko nije očekivao: Mladenci se stvarno vjenčali usred Bad Bunnyjeva nastupa
×
Foto: Josh Edelson/afp/profimedia

Prema navodima NBC Newsa, par je prvo pozvao Bad Bunnyja na svoje vjenčanje, a on im je uzvratio pozivom da sudbonosno “da” izgovore tijekom njegovog nastupa pred desecima milijuna gledatelja diljem svijeta

9.2.2026.
8:33
Hot.hr
Josh Edelson/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ljubav je doslovno bila u zraku tijekom spektakularnog Apple Music Super Bowl LX Halftime Showa Bad Bunnyja (31). Naime, mladenci koji su se pojavili tijekom nastupa zaista su se vjenčali uživo na terenu stadiona Levi’s u Santa Clari, potvrđeno je za Page Six i Variety.

Prema navodima NBC Newsa, par je prvo pozvao Bad Bunnyja na svoje vjenčanje, a on im je uzvratio pozivom da sudbonosno “da” izgovore tijekom njegovog nastupa pred desecima milijuna gledatelja diljem svijeta. “Ovo je nevjerojatno cool, izvor upoznat s nastupom potvrdio mi je da su se mladenci zaista vjenčali tijekom showa”, napisao je reporter na X-u, a vijest je ubrzo oduševila obožavatelje.

Ovo nitko nije očekivao: Mladenci se stvarno vjenčali usred Bad Bunnyjeva nastupa
Foto: Josh Edelson/afp/profimedia

Mladenci su se pojavljivali tijekom cijelog nastupa, u jednom trenutku plesali su, a zatim su pred kamerama stali pred matičara. Mladenka je nosila haljinu dizajnerice Hayley Paige s korzetnim gornjim dijelom u obliku srca i čipkastim detaljima. “Nikada u najluđim snovima nisam zamišljala da će jedna od mojih vjenčanica osvanuti na Super Bowlu. Vidjeti je tijekom Bad Bunnyjeva nastupa je ludo. No najposebnije je to što ju nosi prava mladenka na svoj veliki dan”, izjavila je dizajnerica.

Ovo nitko nije očekivao: Mladenci se stvarno vjenčali usred Bad Bunnyjeva nastupa
Foto: Chris Graythen/getty Images/profimedia

Slavlje portorikanskog podrijetla

Osim ljubavne priče, Bad Bunny je (31) tijekom nastupa slavio i svoje portorikansko podrijetlo. Glazba, ples i simboli kulture njegovog rodnog otoka prožimali su cijeli show. Lady Gaga iznenadila je publiku izvedbom pjesme “Die with a Smile”, dok je Ricky Martin otpjevao “Lo Que Pasó a Hawaii”. Na terenu su plesali i Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, Karol G i Pedro Pascal.

Ovo nitko nije očekivao: Mladenci se stvarno vjenčali usred Bad Bunnyjeva nastupa
Foto: Neilson Barnard/getty Images/profimedia

Bad Bunny se osvrnuo i na povijesni uspjeh s Grammyja, gdje je njegov album “Un Verano Sin Ti” postao prvi album na španjolskom jeziku nominiran za album godine. U završnici nastupa uzviknuo je: “God bless America”, podigavši loptu s natpisom “Together, we are America”.

Halftime show tako nije bio samo glazbeni spektakl, već i slavlje ljubavi, kulture i zajedništva – uz vjenčanje koje će zasigurno ući u povijest Super Bowla.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na opatijskoj balinjeradi: Pogledajte tko je sve sudjelovao u utrci godine

Bad BunnySuper BowlVjenčanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx