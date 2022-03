Mladen Grdović i Brankica su ponovno zajedno, prenosi Antena Zadar upravo na Dan žena. Naime, novinari Antene Zadar danas su telefonskim putem razgovarali s popularnim pjevačem, koji je iskoristio priliku i svim majkama i ženama čestitao njihov dan.

Uhvatili su ga pomalo nespremnog. Naime, večer prije Mladen se vratio iz Zagreba, gdje je snimao pjesmu "Peace in the world", koja će uskoro ugledati svjetlo dana.

Popularni se pjevač na samom početku razgovora prisjetio vlastite majke koja bi upravo danas, da je živa, proslavila 90. rođendan.

"Na današnji dan najprije ću se prisjetiti svoje pokojne majke koja bi da je živa, danas napunila 90 godina. Svim majkama, ženama iskreno čestitam njihov dan, Dan žena!", veselo je rekao Mladen.

Zanimljiv je komentar, baš u svom stilu, dao i na temu zlostavljanja žena.

"Mislim da muškarci premalo pažnje posvećuju ženama, i u jednu ruku ih ponižavamo! Smatram da su žene stabilnije od nas muškaraca, trebamo im dati puno više prostora u svemu", zaključio je.

'Brankica mi je sve oprostila, bila je potpuno u pravu'

Danas, nakon tri godine, prvi će put ručati kod svoje Brankice, koja mu je, kako sam kaže - sve oprostila.

"Puno mi je drago što sam se pomirio sa svojom Brankicom, danas ću ručati kod nje, neopisivo puno mi je nedostajala pune tri godine! Mi muškarci se pravimo frajeri, govorimo kako mi sve stvaramo, pridonosimo, lako je tako stvarati kad te kući čeka sve, ručak, čista kuća i druge stvari. Žene su te koje drže ne samo tri kantuna kuće, već sva četiri, a mi onaj četvrti kantun šporkamo! Brankica mi je sve oprostila, bila je potpuno u pravu, kad sam imao priliku i slobodan prostor, umjesto s njom izlazio sam sa svojim društvom, nisam je poštivao, ali mi glazbenici smo poznati po tome što skrećemo s puta, to je normalno za nas", iskreno će glazbenik.

Na ručak se ne dolazi praznih ruku pa je tako i Mladen svojoj Brankici odlučio pokloniti karanfil. No, prije toga, svratit će na groblje svojoj majci.

Ništa bez pjesme

Ekipa Antene Zadar upitala je Grdovića koju bi pjesmu danas posvetio svim ženama. Mladenov je odgovor poznata pjesma "Naloži stari komin, draga mama".

'Onaj Putin je teški psihopat, neuračunljiv'

Dao je i svoj komentar na stanje u Ukrajini.

"Suosjećam sa svim ukrajinskim ženama, pružam ispaćenim Ukrajincima svoju veliku podršku! Onaj Putin je teški psihopat, neuračunljiv, tom luđaku dragi Bog sigurno neće ništa dobrog donijeti, jer Putin taj rat neće dobiti! Taj bolesnik nema muda pritisnuti botun i aktivirati nuklearnu bombu, i to zbog svoje guzice, jer bi u tom slučaju i on naj..ao! Za deset dana mi izlazi i nova pjesma 'Peace in the world', sa spotom, pjesma će ići u cijeli svijet, baš se poklopila s ovim užasnim ratom u Ukrajini", rekao je.

Miljenik publike iskoristio je priliku da promovira i svoj koncert u Dublinu.

"Moram i ovo spomenuti, 25. ožujka pjevat ću našim Hrvatima koji rade u Dublinu u Irskoj, koncert je to koji će se održati u jednom od najluksuznijih tamošnjih hotela, i već je rasprodan, bit će 1200 ljudi. Tu ima puno naših iseljenika koji su na radu, jer u Hrvatskoj nisu mogli pronaći posao", zaključio je pjevač.