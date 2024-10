Mladen Grdović uoči 45. obljetnice karijere: 'Današnja scena mi je zbrka'

Pjevač Mladen Grdović (66) u subotu će održati koncert u dvorani Gripe u Splitu povodom 45. obljetnice svoje glazbene karijere. U razgovoru za Net.hr, progovorio je o počecima glazbenog puta, otkrio u kakvom je zdravstvenom stanju te u kakvom je odnosu s bivšom suprugom Brankicom.

U subotu vas čeka nastup u Splitu. Ujedno ćete proslaviti 45 godina glazbene karijere. Kako se osjećate povodom ove velike obljetnice?

"Radujem se što sam stigao do tih 45 godina od svoje prve ploče. Karijeru sam započeo mlad, sa 17 godina, surađujući s najboljim producentom Rajmondom Rujićem i skladateljem Đorđem Novkovićem. Rano sam krenuo u glazbenu školu i gimnaziju, tako da mi je glazba bila prirodna. U mojoj kući u Zadru svi su pjevali, pa je to kod mene bilo urođeno. Roditelji su prepoznali moj talent i podržali me, a tako sam stigao do ovih godina", rekao nam je Grdović.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Mladen Grdović

Što mislite, što publika najviše voli kod vas? Čime ste je osvojili?

"Teško je to opisati, ali najvažnije su pjesme. Današnji izvođači često žele uspjeh s jednom pjesmom, no prvo treba stvarati. Imam preko 300 svojih pjesama, počevši od "Dalmatinac sam", "Evo mene moji ljudi", "Sve za ljubav". Najviše sam skladam i pišem svoje pjesme. Dok pjevam, osjetim koji tekst treba doći. Najviše sam tekstualno surađivao s Nenadom Ninčevićem i Alkom Vuicom, a zatim su krenule pobjede na festivalima poput Melodija Jadrana. Toliko je godina prošlo da se teško svega sjetiti", ispričao je.

Kako se pripremate za koncert? Koliko dugo traju pripreme?

"Koncerti mi nisu novi. Pripremam se za svaki koncert jednako, to mi je kao odlazak na feštu na splitskoj rivi. Toliko sam puta ondje pjevao, i sve to radim s guštom jer mi je to urođeno. Prva pjesma na koncertu služi za zagrijavanje, a operni pjevači se moraju zagrijavati zbog snažne dijafragme kako im glasnice ne bi stradale. Njima je to jako važno pa tako i meni treba nekoliko pjesama za pravi početak", rekao je.

Imate li tremu?

"Kad sam bio mlađi, znao sam osjećati tremu, pogotovo na festivalima, bojeći se da ne zaboravim tekst. Par puta mi se to dogodilo, ali sam na licu mjesta izmislio novu riječ. Nema onoga tko nije zaboravio tekst. Kad se popnem na binu, za mene nitko drugi ne postoji. Najgori dio je dok se ne popneš na prvu stepenicu, nakon toga sve nestaje. Tako je barem kod mene", otkrio je glazbenik.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Možete li izdvojiti najdražu pjesmu?

"Sa svojim glazbenicima sam odabrao pjesme koje ću izvoditi u subotu na Gripama. Teško je izbaciti pjesme koje voliš, ali kad bih izveo sve, pjevao bih 10 dana - pravi maraton, za Guinnessovu knjigu rekorda. Teško mi je izdvojiti najdražu pjesmu, kao što majka ne može reći koje dijete najviše voli. Svaka pjesma mi je draga na svoj način. Kad sam napisao "Tu je moj dom", 1994. godine, umro mi je otac i ta pjesma mi je posebna", kaže.

Planirate li kakav koncert u Zagrebu?

"Radujem se subotnjem koncertu. Nakon Splita nastavljam po gradovima poput Osijeka, Požege, Karlovca, Rijeke i Čakovca. Draže mi je ići u manje gradove. U Arenu Zagreb možda da, ali nekom drugom prilikom u dogovoru s mojim menadžerom. Radije bih napravio jedan do dva koncerta u Lisinskom", tvrdi.

Kakvu glazbu volite slušati u slobodno vrijeme?

"Odrastao sam uz rock glazbu, imali smo duge kose, nosili trapez hlače i slušali Rolling Stonese i Deep Purple. Najviše sam volio pjevati talijanske i mediteranske kancone, posebno napolitanske", rekao nam je.

Kako vam se sviđa današnja glazbena scena? Što mislite o glazbi koju najčešće slušaju mladi kao npr. rap, trap…?

"Današnja scena mi je zbrka. Što vrijedi pjesma ako se ne zadrži kroz vrijeme? Sve je postalo prolazno, prava mašinerija u kojoj svi gledaju samo financije. Nekad su ljudi pjevali zbog značaja, a danas bi svi htjeli samo dobar auto. Nisu doživjeli vremena kada si išao pjevati od Zadra do Dubrovnika sa sendvičem u vrećici. Danas im očevi kupuju aute, a pjesme su često plagirane. Sve zvuči isto, jedino prepoznaš kad pjevaju Mišo Kovač, Mladen Grdović, Gibonni, Doris i Oliver Dragojević", ispričao je.

Kako vam je zdravstveno stanje? Vježbate li?

"Zahvalan sam na dobrom zdravlju, vjerojatno zato što sam uvijek bio aktivan u sportu. I dalje džogiram koliko mogu", rekao je.

Vjerujete li u ljubav? U kakvom ste odnosu s Brankicom?

"Ljubav je velika nepoznanica u životu. Treba voljeti ljude i znati opraštati. Takav sam tip. Brankica i ja smo rastavljeni već četiri godine i nismo u kontaktu. Dok je trajalo, bilo je dobro, ali kad više nije, nema smisla. Idemo dalje. Što će biti, ne znam, ali vjerujem da sve treba ići prirodno", ispričao nam je.

Foto: Pixsell/Dino Stanin

"Imam li novu ljubav? Možda i imam, vi ćete znati prije mene. Glazba je moja najveća ljubav, zato i traje toliko dugo. Čudno mi je vidjeti kolege koji su se ženili po četiri-pet puta. Ja sam patrijarhalno odgojen i teško mi je shvatiti takve brakove. Moj brak je bio dobar, a kad više nije išlo, jednostavno smo se razišli. Uvijek ću imati poštovanja prema osobi s kojom sam dijelio život", zaključio je Grdović.

