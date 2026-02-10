Mladen Grdović branio Thompsona, napao Severinu: 'Nemoj da te narod zamrzi'

Pjevačica Severina (53) nedavno se nakon koncerta u Samoboru osvrnula na teme domoljublja, zajedništva i vjere. Na društvenim mrežama istaknula je kako su njezini koncerti mjesto gdje nema podjela i nacionalizma. "Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih", napisala je.

Pjevačica je dodala kako pjeva o vjeri iz ljubavi, a ne iz poslovnog interesa. "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo", naglasila je Severina.

Grdović uputio poruku

Na njezinu objavu reagirao je pjevač Mladen Grdović (67), koji je objavio fotografiju s glazbenikom Markom Perkovićem Thompsonom (59). Grdović joj je poslao javnu poruku u kojoj je pozvao Severinu da pusti svoje kolege koje narod voli. "Svi znamo da si dobra cura. Marka vole ljudi, tebe, mene, Zeku, Đibu i našeg Ollivera. Pusti svoje kolege koje narod voli. Marko je legenda pa ti i ja i svi. Nemoj da te narod zamrzi", napisao je.

Odnosi među kolegama

Ova situacija pokazuje da unatoč medijskim spekulacijama i različitim pogledima na domoljublje, glazbenici međusobno održavaju poštovanje i odanost prema publici. Grdović je istaknuo važnost zajedništva i naglasio da bi svađe između kolega mogle negativno utjecati na njihov odnos s fanovima.

Marko Perković Thompson i Mladen Grdović smatraju se jednim od najpopularnijih izvođača hrvatske glazbene scene, dok Severina ostaje legendarna pjevačica popularna među mlađom i starijom publikom. Iako se njihovi glazbeni putevi razlikuju, svi oni nastoje pridonijeti zajedničkom glazbenom naslijeđu zemlje.

