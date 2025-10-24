Mlada zvijezda iz serije 9-1-1: Nashville Isabelle Tate umrla u 23. godini od rijetke bolesti

Mlada američka glumica Isabelle Tate (23), poznata po ulozi u novoj seriji 9-1-1: Nashville, preminula je 19. listopada u ranim fazama svoje karijere. Vijest je šokirala njezine kolege, obožavatelje i širu javnost, koji su s tugom primili potvrdu njezine agencije.

Rijetka bolest bila je kobna

Njezina zastupnica, Kim McCray, u priopćenju je otkrila da je Isabelle bolovala od rijetkog oblika Charcot-Marie-Toothove bolesti. Riječ je o nasljednom neurološkom poremećaju koji zahvaća periferni živčani sustav te uzrokuje slabost mišića, gubitak osjeta i progresivne poteškoće s boravkom u pokretu. Iz agencije navode da je glumica preminula mirno, okružena članovima obitelji.

Utjecaj i simptomi CMT-a

Charcot-Marie-Toothova bolest napada živce koji povezuju mozak i leđnu moždinu s udovima. Pogođeni pacijenti često imaju problema s hodanjem, ravnotežom i korištenjem ruku. Iako ne postoji lijek, simptomi se mogu ublažavati terapijama, no kod Isabelle su se razvili brzo i iznenadno.

Poziv na donacije u njezino ime

Obitelj je zamolila javnost da, umjesto cvijeća, donira sredstva udrugama koje se bave istraživanjem i pomoći oboljelima od CMT-a. Time žele skrenuti pažnju na bolest koja je i dalje malo poznata široj javnosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Glumački svijet tuguje

Isabelle je tek započela graditi svoju karijeru, a uloga u seriji 9-1-1: Nashville trebala joj je otvoriti vrata u veće projekte. Kolege je opisuju kao talentiranu, skromnu i izuzetno predanu umjetnicu, čiji je život prekinut prerano.

POGLEDAJTE VIDEO: Kružni tok posvađao internet, instruktor vožnje riješio misterij svih misterija: Tko tu ima prednost?