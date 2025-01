Mlada hrvatska pjevačica prije Dore smršavila 30 kilograma: Evo kako sada izgleda

Pjevačica Laura Sučec, koju je domaća javnost upoznala u posljednjoj sezoni popularnog showa "The Voice", ponovno je u središtu pažnje. Iako je u toj sezoni pobjedu odnio Martin Kosovec, Laura je ostavila snažan dojam, osobito kao članica tima pjevačice Vanne, s kojom je dogurala do četvrtfinala. Sada se priprema za veliki povratak na scenu, ali pod novim umjetničkim imenom, laurakojapjeva, i to na ovogodišnjoj Dori, gdje će izvesti svoju pjesmu pod nazivom "NPC".

Nedavno je Laura izazvala val reakcija na društvenim mrežama zahvaljujući šaljivoj objavi na TikToku, kojom se pohvalila kako je liniju dovela do savršenstva.

"Kad smršaviš skoro 30 kila do Dore, a prvo što ti ljudi kažu da si Megan Trainor s Temua", napisala je Laura, čime je nasmijala svoje pratitelje. Njezin je video brzo postao viralan, a prikupio je više od 100 tisuća pregleda u kratkom roku.

Prisjetimo se, Laura je tijekom sudjelovanja u showu "The Voice" javno upitala svoju mentoricu Vannu zašto ju nije odabrala za polufinale.

"Zato što sam imala za tebe bolji plan", odgovorila je Vanna, na što je Laura prasnula u smijeh.

Rođena u Mošćenici pokraj Petrinje, Laura je već prije sudjelovanja u showu bila poznata na društvenim mrežama. Ondje redovito objavljuje obrade popularnih pjesama, ali i vlastite autorske uratke.

