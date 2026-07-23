Mlada glumica Glorija Pinturić o ulozi u seriji 'IQ 160': 'Nisam se bojala ni kamere ni pozornice'

Mlada glazbenica i glumica Glorija Pinturić (17) jedno je od novih lica domaće scene koje posljednjih mjeseci privlači pažnju svojim talentom i svestranošću. Šira publika će je od 24. srpnja upoznati kroz prvu Voyo originalnu seriju 'IQ 160', u kojoj je ostvarila jednu od uloga, a svoj je doprinos projektu dala i izvan glumačkog kadra – kao skladateljica glazbe za seriju.

Iako joj je ovo jedno od većih televizijskih iskustava, Glorija se pred kamerama i na pozornici osjeća prirodno, a svoju mladost ispunjava brojnim kreativnim izazovima. Uz glumu i glazbu, uspješno balansira školske obaveze i ubrzan ritam života, pritom naglašavajući kako joj je najvažnije da ono što radi bude iskreno i kvalitetno.

Za Net.hr progovorila je o prvim reakcijama nakon dobivanja uloge, iskustvu na setu, stvaranju glazbe za seriju te tome kako izgleda svakodnevica mlade umjetnice koja tek gradi svoj put.

Foto: RTL

Kako ste reagirali kada ste prvi put saznali da ste dobili ulogu u prvoj Voyo originalnoj seriji 'IQ 160'?

Naravno da je prva reakcija bila sreća, a zatim sam se brzo primila skripte i učila replike!

U seriji ste se našli uz velika glumačka imena. Kako je izgledao prvi susret s iskusnim kolegama i jeste li od njih nešto posebno naučili?

Bilo je uzbudljivo, ali sam brzo shvatila da se na setu svi tretiraju kao kolege bez obzira na iskustvo. Ono što sam posebno primijetila je brzo 'uključivanje' emocija i istodobno 'isključivanje'.

Posebno ste istaknuli prijateljstvo s Dajanom Čuljak. Možete li nam otkriti neki savjet koji vam je dala, a koji ćete dugo pamtiti?

Mislim da bih izdvojila savjet koji mi je pomogao tijekom emotivnih scena, da se stvarno uživim u priču lika, da zamislim da se sve to zapravo događa sa mnom. To mi je jako pomoglo u proživljavanju života mog lika.

Foto: RTL

Glumački put počeli ste graditi još prije ove serije, kroz film, kazalište i operu. Koje iskustvo vam je dosad bilo najveći izazov?

Od početka sam se osjećala ugodno i prirodno u tim sferama, nisam se bojala ni kamere ni pozornice. Za mene je to uvijek bio veliki užitak i čast.

Osim što glumite, za seriju ste skladali i glazbu. Kako je došlo do toga da baš vi napišete glazbu za 'IQ 160'?

Skladam i improviziram i to je primijetila producentica koja mi je predložila da napišem glazbu za seriju, davši mi priliku da pridonesem ovom projektu ne samo kao glumica, nego i iza kulisa kao skladateljica.

Foto: RTL

Studirate klavir na Muzičkoj akademiji, idete u XV. gimnaziju, snimate seriju i imate još mnogo interesa. Kako uspijevate pronaći ravnotežu između svih obaveza?

Život mi je ispunjen mnogim iskustvima i događajima i meni ne smeta takav ritam života. Samo se usredotočim na svoje obaveze i trudim se najviše što mogu.

Jeste li sada popularni u školi i koliko vas slava uopće zanima?

Iskreno, popularnost mi nikad nije bila cilj. U školi svi imamo svoje obaveze i učimo kao i ostali, ja se ne razlikujem po tome. Slava me zanima kao posljedica mog rada i truda, a ne kao sama svrha. Meni je važnije da ono što radim - glazba, gluma - bude uvjerljivo i iskreno.

S obzirom na to da vam je raspored od malih nogu ispunjen, što radite kada napokon imate slobodan dan samo za sebe?

Slobodan dan mi je rijetkost, ali ne pokušavam se forsirati da obavim sve što želim. Idealni dan za mene bi bio kasno buđenje, kuhanje, naravno onda treba i pojest što si skuhala, i opet spavanje...

Premijera prve hrvatske Voyo Original serije 'IQ 160' čeka vas u petak na platformi Voyo.