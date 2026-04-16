Misteriozna smrt mlade influencerice: Pronađena mrtva u hotelskoj sobi nakon zaruka iz snova

Američka lifestyle influencerica Ashly Robinson (31), na društvenim mrežama poznata kao Ashlee Jenae, preminula je pod misterioznim okolnostima tijekom odmora u Zanzibaru, samo nekoliko dana nakon proslave rođendana i zaruka, pišu američki mediji. Dok lokalna policija tvrdi da je riječ o samoubojstvu, njezina obitelj odbacuje tu mogućnost i očajnički traži odgovore, a cijeli slučaj obavijen je velom tajne i proturječnih informacija.

Putovanje iz snova pretvoreno u tragediju

Ono što je trebalo biti "jedno od najsretnijih putovanja" u životu, kako je izjavila njezina obitelj, pretvorilo se u noćnu moru. Ashly je sa svojim zaručnikom Joeom McCannom otputovala u Tanzaniju početkom travnja. Tijekom safarija, samo dva dana prije njezina 31. rođendana, McCann ju je zaprosio, a sretne trenutke podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

"Još uvijek ovo proživljavam... negdje u Africi", napisala je ispod videa prosidbe. Nekoliko dana kasnije, na svoj rođendan 5. travnja, objavila je fotografiju na kojoj hrani žirafu uz opis: "Poglavlje 31 i točno sam tamo gdje trebam biti".

Svađa, odvojene sobe i sumnjiva policijska verzija

Prema navodima policije u Zanzibaru, par je imao "nesporazum" koji je doveo do toga da ih je uprava luksuznog hotela Zuri Zanzibar smjestila u odvojene sobe. Ubrzo nakon toga, Robinson je pronađena bez svijesti u svojoj vili. Prevezena je u bolnicu, gdje je 9. travnja potvrđena njezina smrt. Policija je slučaj okarakterizirala kao samoubojstvo.

No, njezina obitelj i prijatelji oštro osporavaju takav scenarij. "Ništa od ovoga nema smisla", izjavila je njezina sestra Alyssa Endres za NBC News. "Bila je tako sretna. Bila je spremna napraviti sljedeće korake s čovjekom za kojeg je mislila da je ljubav njezina života."

Majka preminule djevojke, Yolanda Denise Endres, potvrdila je da ju je kći nazvala 8. travnja i rekla joj da su se ona i zaručnik posvađali te da su u odvojenim sobama.

Poziv zaručnika i uznemirujući liječnički nalaz

Konfuzija oko njezine smrti dodatno se produbila nakon poziva koji je obitelj primila od McCanna. Prema riječima majke, zaručnik ju je nazvao tek 11 sati nakon incidenta, rekavši joj da je "Ashly nešto sebi učinila" te da je u bolnici, ali "stabilno". Nekoliko sati kasnije, obitelj je od hotela primila vijest da je Ashly preminula.

Posebnu sumnju izazivaju medicinski dokumenti. U jednom bolničkom izvješću navodi se da je zaručnik "pronašao obješenu o vrata" te da je imala "neidentificirani trag oko vrata". Međutim, u izvješću druge bolnice kao uzrok smrti navodi se cerebralna hipoksija uzrokovana gušenjem i davljenjem. "Nikada nije učinila ništa što bi me navelo da pomislim da bi si naudila. Bila je sretna", očajna je majka.

Istraga u tijeku, zaručniku oduzeta putovnica

Tanzanijske vlasti su zadržale putovnicu Joea McCanna i ispituju ga kao svjedoka. Lokalna policija i dalje tvrdi da on nije osumnjičenik, no istraga je još uvijek u tijeku i čeka se službeni medicinski nalaz. Hotel Zuri Zanzibar izrazio je sućut i potvrdio da u potpunosti surađuje s vlastima i američkim veleposlanstvom, no zbog zaštite istrage odbili su dati dodatne komentare.

Obitelj Robinson, suočena s boli, tišinom i brojnim neodgovorenim pitanjima, ne odustaje od potrage za istinom. Zatražili su snimke nadzornih kamera iz odmarališta i razmatraju put u Zanzibar. "Bila je voljena. Nije bila samo influencerica na internetu, bila je kći i sestra. Nećemo dopustiti da je se samo odbaci i zaboravi", poručila je njezina majka.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati kupili nikad više ulaznice, koje su nikad skuplje: 'Za troje ljudi preko 20 eura...'