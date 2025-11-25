Miss Jamajke pred finale pala i završila u bolnici: Je li bolje? Oglasio se Miss Universe

U Tajlandu je 19. studenoga Miss Jamajke Gabrielle Henry pala s pozornice tijekom preliminarne šetnje u večernjim haljinama te je odmah prevezena u bolnicu Paolo Rangsit, gdje je provela nekoliko dana na odjelu intenzivne njege. Organizacija Miss Universe oglasila se u ponedjeljak na Instagramu kako bi pružila detalje o njezinom zdravstvenom stanju.

''Organizacija Miss Universe želi odgovoriti na nedavne spekulacije pružanjem jasnih i obzirnih ažuriranih informacija o dr. Gabrielle Henry, Miss Universe Jamajke 2025. Iz poštovanja prema dr. Henry i njezinoj obitelji, Organizacija zadržava strogu diskreciju u vezi s konkretnim detaljima njezina zdravstvenog stanja'', započeo je predsjednik Raúl Rocha i dodao:

''Vjerujemo da se o pitanjima koja se tiču njezina zdravlja treba komunicirati samo u odgovarajuće vrijeme i isključivo prema odluci obitelji ili dr. Henry osobno, ako ona odluči to napraviti.''

Paul Rocha je objasnio da je bio prisutan na hitnoj pomoći odmah nakon nesreće i nadgledao medicinsku skrb, a prema riječima koje stoje u objavi Miss Universe, Gabrielle Henry je u dobrom stanju i pred otpustom iz bolnice, što je olakšalo njezinoj obitelji i obožavateljima diljem svijeta.

Tko je Miss Jamajke?

Podsjetimo, pad se dogodio dok je Gabrielle koračala pistom u šljokičastoj narančastoj haljini i visokim potpeticama, pri čemu je promašila korak s ruba pozornice.

Svjedoci su opisali scenu kao zastrašujuću, a hitna pomoć i osiguranje reagirali su odmah. Incident se dogodio u sjeni jednog od kontroverznijih izbora Miss Universe 2025., koji je obilježila ostavka jednog od sudaca, sukobi između direktora i natjecateljica te napetosti među kandidatkinjama.

Unatoč svemu, pobjedu je odnijela Fátima Bosch iz Meksika.

Gabrielle Henry, osim što nosi titulu Miss Jamajke, radi kao oftalmologinja i vodi dobrotvornu organizaciju ''See Me Foundation'' posvećenu pomoći slabovidnim osobama u svojoj zemlji.

