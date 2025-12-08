Misica otkrila razmjere ozljeda: Prijelom, krvarenje i hitan let uz liječnike

Miss Jamajke Gabrielle Henry (25), liječnica i aktualna predstavnica Jamajke na izboru za Miss Universe, pretrpjela je niz teških ozljeda nakon pada kroz otvor na pozornici tijekom preliminarnog natjecanja 19. studenog. Tri tjedna nakon incidenta, njezina obitelj i Organizacija Miss Universe potvrdili su da će se uz medicinsku pratnju vratiti na Jamajku, piše People.

Teške ozljede i borba za oporavak

Organizacija Miss Universe objavila je priopćenje u kojem se navodi da je Henry pretrpjela intrakranijalno krvarenje, prijelom, gubitak svijesti te posjekotine i druge ozljede. Nakon pada hitno je prebačena na jedinicu intenzivne njege u Bangkoku, gdje je bila pod stalnim neurološkim nadzorom, a i dalje zahtijeva 24-satnu specijalističku skrb.

Miss Universe preuzima troškove i organizira povratak

MUO je potvrdio da je pokrio sve medicinske troškove liječenja, rehabilitacije i smještaja njezine obitelji u Tajlandu, kao i repatrijacijski let s potpunom medicinskom pratnjom. Obitelj je izrazila zahvalnost organizaciji zbog "nepokolebljive podrške i brige".

Nesuglasice oko odgovornosti za pad

Iako su se nakon incidenta pojavile tvrdnje Miss Haitija Melisse Sapini da je osoblje natjecanja okrivilo Henry, MUO je to u najnovijem priopćenju izričito negirao. Organizacija tvrdi da Gabrielle nikada nije bila okrivljena te da su takvi medijski navodi "potpuno netočni".

Suvlasnik izbora poslao emotivnu poruku

Suvlasnik Miss Universe Raúl Rocha oglasio se na Instagramu i zahvalio svima koji su molili za Gabriellino zdravlje, istaknuvši kako se nada njezinu potpunom oporavku. Osvrnuo se i na negativne komentare, poručivši da će "istina uvijek pobijediti".

