FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BORBA ZA OPORAVAK /

Misica otkrila razmjere ozljeda: Prijelom, krvarenje i hitan let uz liječnike

Misica otkrila razmjere ozljeda: Prijelom, krvarenje i hitan let uz liječnike
×
Foto: Profimedia

Nakon teškog pada liječnici su danima nadzirali Gabrielle u bolničkoj jedinici intenzivne skrbi

8.12.2025.
19:02
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Miss Jamajke Gabrielle Henry (25), liječnica i aktualna predstavnica Jamajke na izboru za Miss Universe, pretrpjela je niz teških ozljeda nakon pada kroz otvor na pozornici tijekom preliminarnog natjecanja 19. studenog. Tri tjedna nakon incidenta, njezina obitelj i Organizacija Miss Universe potvrdili su da će se uz medicinsku pratnju vratiti na Jamajku, piše People.

Teške ozljede i borba za oporavak

Organizacija Miss Universe objavila je priopćenje u kojem se navodi da je Henry pretrpjela intrakranijalno krvarenje, prijelom, gubitak svijesti te posjekotine i druge ozljede. Nakon pada hitno je prebačena na jedinicu intenzivne njege u Bangkoku, gdje je bila pod stalnim neurološkim nadzorom, a i dalje zahtijeva 24-satnu specijalističku skrb.

Miss Universe preuzima troškove i organizira povratak

MUO je potvrdio da je pokrio sve medicinske troškove liječenja, rehabilitacije i smještaja njezine obitelji u Tajlandu, kao i repatrijacijski let s potpunom medicinskom pratnjom. Obitelj je izrazila zahvalnost organizaciji zbog "nepokolebljive podrške i brige".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Nesuglasice oko odgovornosti za pad

Iako su se nakon incidenta pojavile tvrdnje Miss Haitija Melisse Sapini da je osoblje natjecanja okrivilo Henry, MUO je to u najnovijem priopćenju izričito negirao. Organizacija tvrdi da Gabrielle nikada nije bila okrivljena te da su takvi medijski navodi "potpuno netočni".

Suvlasnik izbora poslao emotivnu poruku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raul Rocha (@raulrocha777)

Suvlasnik Miss Universe Raúl Rocha oglasio se na Instagramu i zahvalio svima koji su molili za Gabriellino zdravlje, istaknuvši kako se nada njezinu potpunom oporavku. Osvrnuo se i na negativne komentare, poručivši da će "istina uvijek pobijediti".

POGLEDAJTE VIDEO:Plenković u Parizu: 'Treba nas potaknuti da preuzmemo veču odgovornost za vlastitu sigurnost'

Miss UniverseJamajkaNezgoda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BORBA ZA OPORAVAK /
Misica otkrila razmjere ozljeda: Prijelom, krvarenje i hitan let uz liječnike