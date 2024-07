Legendarni pjevač Mate Mišo Kovač danas je napunio 83 godine. Povodom rođendana kontaktirali smo njegovu kćer Ivanu Kovač, koja je detalje proslave zadržala za sebe, a svom ocu je poručila lijepe želje.

Foto: Pixsell/ Ivo Cagalj Ivana i Mišo Kovač

"Sretan mu rođendan", rekla nam je kratko Ivana.

Mišo je ostvario bogatu glazbenu karijeru, a i danas je mnogima omiljeni glazbenik na domaćoj sceni. Njegovi najpoznatiji hitovi su "Ako me ostaviš", "Ostala si uvijek ista", "Ti si pjesma moje duše", "Drugi joj raspliće kosu", "Svi pjevaju ja ne čujem" i mnogi drugi.

Bavio se i nogometom

Mate Mišo Kovač rođen je 16. srpnja 1941. u Šibeniku. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja, upisao je srednju industrijsku školu za tapetarski zanat.

Odrastao je uz brata Ratka i sestru Blanku u Šibeniku. Osim ljubavi prema glazbi, kao dijete imao je i veliku strast za nogometom te je neko vrijeme sanjao o karijeri profesionalnog igrača za Hajduk dok je igrao u juniorskoj ligi NK Šibenik.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sa 16 je godina odustao od nogometa, kojim se je dotad bavio, i odlučio se okušati kao pjevač. Isprva je pjevao hitove stranih izvođača, a 1964. mu je glavni urednik Jugotona Pero Gotovac dao ugovor i Mišo je snimio svoju prvu ploču.

Bila je riječ o prepjevu pjesme "I Can't Stop Loving You" njegova idola Raya Charlesa, s kojim su ga često uspoređivali, pod nazivom "Ne mogu prestati da te volim". Ploča je bila vrlo uspješna pa se Mišo počeo pojavljivati na festivalima.

Brkovi su mu zaštitni znak

Godine 1969. je pokorio publiku pjesmom "Više se nećeš vratiti", tada mladog skladatelja Đorđa Novkovića, s kojim je nastavio suradnju sve do Novakovićeve smrti 2007. godine.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Mišo je 1971. godine pustio brkove koji su postali njegov zaštitni znak, a razlog je ožiljak koji je želio prekriti. Naime, 1971. godine, Kovač je gotovo poginuo u prometnoj nesreći kod Zadra.

Mišo je 1972. bio na koncertu Elvisa Presleyja u Madison Square Gardenu u New Yorku. Elvis je tada otpjevao Sinatrin hit "My Way", što je Miši ostalo urezano u pamćenje pa često govori o njemu.

Bio u tri braka

Mišo Kovač se prvi puta oženio za Ljubicu Komadin, no brak je trajao samo četiri godine. U drugi brak je stupio 1973. sa suprugom Anitom Baturinom s kojom je dobio dvoje djece: sina Edija i kći Ivanu.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Nakon što se sin Edi u 16-oj godini pridružio specijalnoj jedinici hrvatske vojske “Škorpioni”, 1992. je umro pod sumnjivim okolnostima koje nikada nisu bile razriješene.

U to vrijeme ostavio je ženu Anitu i započeo vezu s 30 godina mlađom Silvijom Conte Calvi Marković. Godine 1998. upoznao je svoju treću suprugu Lidiju Pintarić s kojom se navodno oporavio i napokon skrasio.

Ima problema sa zdravljem

Prošle godine je Mišo završio u bolnici zbog visoke temperature. Inače, pjevač već duže vrijeme ima kroničnu opstruktivnu bolest pluća pa je svaka temperatura opasna za njegovo zdravlje. Srećom, sve je dobro prošlo.

No, to nije jedini put da je glazbenik završio u bolnici. Godine 2022. Mišo je također imao povišenu temperaturu, zbog čega je otkazao svoj dugoočekivani koncert u Vukovaru. Bilo mu je neopisivo žao.

