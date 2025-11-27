FREEMAIL
PRIZORI IZ RAJA /

Misica Laura podijelila fotografije s plaže: 'Još malkice pa idem doma'

Misica Laura podijelila fotografije s plaže: 'Još malkice pa idem doma'
Foto: Teera Noisakran /pixsell

Laura Gnjatović je uživala na poznatoj plaži

27.11.2025.
17:14
Hot.hr
Teera Noisakran /pixsell
Predstavnica Hrvatske na izboru Miss Universe Laura Gnjatović (23) ovih dana odmara na Tajlandu nakon završetka natjecanja na kojem se plasirala među 30 najboljih kandidatkinja svijeta. Posljednje trenutke svog boravka provodi na plažama, a na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija uz poruku: “Evo još malkice pa idem doma”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povratak u Hrvatsku zakazan je za subotu

Laura će se u Hrvatsku vratiti u subotu, 29. studenog. Prema najnovijim informacijama, njezin let trebao bi sletjeti u Međunarodnu zračnu luku Franjo Tuđman u 11 sati, a putovat će preko Beča. Time završava njezin boravak na Tajlandu, gdje je provela intenzivne dane priprema, predstavljanja i natjecanja.

Emotivna poruka nakon plasmana u top 30

Nakon što se potvrdilo da je ušla u top 30 natjecateljica, Laura se emotivno obratila pratiteljima. “Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Znači, nemate pojma koliko sam sretna! Nismo se plasirali dalje, nema veze, top 30, top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi!”, poručila je vidno uzbuđena, dodajući da je dobila velik broj poruka podrške.

POGLEDAJTE VIDEO:Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'

Laura GnjatovićMiss
