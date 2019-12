MIRJANA MAJUREC PROLAZI TEŠKE TRENUTKE U BORBI S RAKOM: ‘Za operaciju ruke nemam novca’

Mirjana Majurec u nedjelju je dobila infuziju, a potužila se kako su joj slomljenu ruku namještali bez anestezije

Glumica Mirjana Majurec (67) punih devet godina vodi bitku s rakom dojke. Prošle godine metastaze su se povukle, pa se namjeravala opet vratiti glumi, no na žalost opet su se vratile. Primila je sedmu kemoterapiju te ima slomljenu ruku. Kroz kakve sve nedaće prolaz, požalila se na svojoj Facebook stranici.

“Crni petak sedam dana čekam da mi dođe pomoć u kući ili patronažna ili netko tko je zadužen za same i bolesne i slomljene ruke. Rasprodajem vjeru u sustav socijalnih službi”, napisala je.

Njezini prijatelji izrazili su čuđenje i nevjericu te su joj ponudili pomoć. U nedjelju je dobila infuziju, a potužila se kako su joj slomljenu ruku namještali bez anestezije.

“Dragi FB prijatelji, hvala na brizi. Infuzije ste valjda svi primali. One postoje da vas ojačaju, a ja želim sutra primiti sedmu kemoterapiju. Rasturila me giljotinska bol od rastezanja na živo u Traumi. Naša Ivana Kalođera iz ‘Nisi sama – ideš s nama’ misli na mene i sve je O.K.

Svako zlo za neko dobro. Upoznala sam dragu medicinsku sestru koja će mi za podnošljivu naknadu dolaziti kad može. Divna osoba. Za operaciju ruke nemam novca. Uživajte u prvoj nedjelji došašća za mene. Nemam punjač, ali imam vas”, napisala je.