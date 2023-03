"U ovakvoj sam vezi zato što sam u njoj zadovoljna, ona me ne ograničava i ne sputava, već upravo suprotno, daje mi prostor slobode uz istodobnu podršku. Siniša je moj partner koji otvoreno, bez jalove kritike, upozorava na moje pogreške bez ambicije da me mijenja. To mi je izuzetno važno jer ne bih mogla biti u vezi s osobom koja bi me pokušavala promijeniti, odrediti mi okvire i pravila, gospodariti mi. Najvažniji mi je u životu upravo osjećaj slobode, mogućnost da budem ono što jesam", izjavila je Holy.