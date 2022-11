"Bila sam mlada komunistica i to je za mene bio ozbiljan zadatak. Dok je zbijao šale, prišla sam mu i spomenula kazalište. Rekao mi je, zašto ti to meni govoriš? Pa nisam ja zidar. Kada dođu do bravarskih radova, neka me zovu", rekla je Mira i dodala da se u još nekim prilikama našla u Titovom društvu.