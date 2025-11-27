Minea pokazala kako uživa u Dubrovniku, a večeras će zablistati na Fashion Ballu

Pjevačica Renata Končić Minea (48), publici poznata po dugogodišnjoj glazbenoj karijeri i hitovima iz devedesetih, stigla je u Dubrovnik gdje ovih dana uživa u razgledavanju grada. Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija uz koje je poručila koliko ju je ovaj dalmatinski grad oduševio.

Sudjelovat će na humanitarnom Dubrovnik Fashion Ballu

Minea je u Dubrovnik doputovala kako bi nastupila na petom izdanju humanitarnog događaja Dubrovnik Fashion Ball, koji će se održati večeras u hotelu Rixos Premium Dubrovnik. Riječ je o večeri koja spaja modu, glazbu i humanitarni karakter, a pjevačica će ponovno stati na pozornicu nakon što je ondje nastupila i prošle godine.

Organizatori hvale njezinu energiju i doprinos

Organizatori su istaknuli kako ih je Minea prošlogodišnjim nastupom oduševila te da njezin povratak doživljavaju kao dio njihove sve snažnije humanitarne priče. Poručili su da i ove godine očekuju nastup koji će unijeti "čaroliju, emociju i radost" te dodatno obogatiti večer posvećenu ljepoti i stilu.

