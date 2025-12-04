Minea otkrila mračnu tajnu: ‘Čekao me pred kućom, trčao za mnom…’

U novoj epizodi podcasta Marije Grygorijan Vučković, poznatije kao La Masha, pjevačica Renata Končić Minea (48) otvorila se više nego ikad prije, otkrivši detalje iz privatnog života koje dosad nije dijelila s javnošću. Razgovor koji je krenuo laganim temama – o poslu, borbi s viškom kilograma i važnosti pomaganja drugima – ubrzo je prerastao u emocionalno najdublje Mineino gostovanje dosad.

Pjevačica je prvi put javno progovorila o ozbiljnim i zastrašujućim situacijama s kojima se susretala daleko od pozornice. Otkrila je kako je mjesecima bila izložena uhođenju, što je ostavilo dugotrajan trag na njezin osjećaj sigurnosti.

“Imala sam čovjeka koji me pratio oko zgrade. Mjesecima je kružio mojom ulicom, ostavljao poruke i poklone koje nikada nisam otvorila. Sve bih odmah maknula. Najgore je bilo kada bi me čekao ispred auta… ili kada bi doslovno trčao za mnom”, priznala je, ne krijući da ju je cijela situacija duboko potresla.

'Nikada ne znaš tko ti živi preko puta'

Minea je istaknula kako je dio slučajeva prijavila policiji te da su pojedinci privedeni na razgovor, no dodala je i gorak zaključak: “Dok se nešto ozbiljno ne dogodi, sustav ti zapravo ne nudi rješenje. Nikada ne znaš tko ti živi preko puta.”

Iako je i sama bila žrtva neugodnih i opasnih situacija, kroz razgovor se provlačila njezina neočekivana empatija. Pjevačica je naglasila da mnogi ljudi koji prelaze granicu prihvatljivog ponašanja zapravo trebaju stručnu pomoć, a ne osudu. “Ne možeš razgovarati s nekim tko nije dobro kao da je sve normalno. Ljudi nose ogromne probleme, a često ih ne rješavaju.”

'Podrška i razgovor su ključni'

U podcastu se dotaknula i važnosti mentalne snage, postavljanja granica i svijesti o opasnostima koje se mogu pojaviti čak i u najbližem okruženju. Mnogi, kaže, predugo čekaju prije nego što potraže pomoć – iako se neugoda i strah nikada ne bi trebali ignorirati.

Na kraju je poručila kako nitko, pa ni oni koji izgledaju najsnažnije, nije imun na teške trenutke. “Podrška i razgovor su ključni. Bez toga teško itko može kroz život”, zaključila je Minea.

