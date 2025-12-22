FREEMAIL
NE OTKRIVAJU MNOGO /

Gospodin Savršeni uživa u društvu zgodne influencerice iz Karlovca: Fanovi oduševljeni

Gospodin Savršeni uživa u društvu zgodne influencerice iz Karlovca: Fanovi oduševljeni
Foto: Instagram

Iako su fotografijom potaknuli brojne reakcije i nagađanja, Miloš i Laura zasad nisu otkrivali dodatne detalje o povodu zajedničkog poziranja

22.12.2025.
12:46
U moru blagdanskih objava koje posljednjih dana preplavljuju društvene mreže, jedna je fotografija posebno zaintrigirala javnost. Na njoj, ispod raskošno ukrašene božićne jelke, zajedno poziraju Miloš Mićović, široj publici poznat kao Gospodin Savršeni iz prethodne sezone popularnog reality showa, i influencerica u usponu Laura iz Karlovca.

Iako su fotografijom potaknuli brojne reakcije i nagađanja, Miloš i Laura zasad nisu otkrivali dodatne detalje o povodu zajedničkog poziranja. Upravo je ta doza tajanstvenosti dodatno potaknula interes javnosti. Zanimljivo, dvojac je zajedno pozirao i prije nešto više od mjesec dana. 

 

 

Laura posljednjih mjeseci bilježi sve veći rast popularnosti na društvenim mrežama, osobito na TikToku, gdje se istaknula autentičnim sadržajem i prepoznatljivim stilom. Javnosti je poznata i kao dugogodišnja prijateljica influencerice Meri Goldašić, a nedavno je prošla kroz razvod od supruga s kojim ima troje djece.

Podsjetimo, Miloš se proslavio zahvaljujući sudjelovanju u Gospodinu Savršenom. Na kraju showa izabrao je Maidu, no veza nije opstala. 

Beograđanin je prije nekoliko mjeseci otkrio da je slobodan, ali ne skriva da vjeruje u ljubav. S pratiteljima je tada podijelio kakva ga žena može osvojiti:

"Nemam tip žene, ako pričamo o fizičkom izgledu. Na prvu mi je važno da je zgodna, ali to je samo prva stavka, važno mi je da je dobra osoba, da je jaka za neke stvari. Ima mnogo stavki, ali njena duša mi je najvažnija."

Pod kretskim suncem i u romantičnim kulisama otoka koji stoljećima slavi ljubav i život, uskoro ćemo pratiti nove ljubavne priče, spojeve i odluke koje će nas držati prikovanima uz male ekrane. A uz brojna iznenađenja i Marka Vargeka kao novog domaćina, peta sezona 'Gospodina Savršenog' stiže u najvećem, najemotivnijem i najuzbudljivijem izdanju dosad – na platformi Voyo od 26. siječnja 2026. godine!

Propuštene epizode showa ''Gospodin Savršeni'' ne propustite na platformi Voyo. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

