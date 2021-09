Srpski glumac Miloš Biković bio je gost u talk showu "U svom filmu" Tončice Čeljuske. Odgovarajući na pitanje o fenomenu uspjeha serije i filma "Južni vetar" u kojem igra lik antijunaka Petra Maraša, koji od sitnog kriminalca postaje moćni narkobos, Biković je rekao da nije očekivao da će serija biti takav hit i najgledaniji projekt u čitavoj regiji u zadnjih deset godina.

Ulaznice za premijeru nastavka filma u Puli su prodane sedam dana prije, pa je glumac otkrio da je dobio nagradu čim je sletio iz Moskve u Pulu kada je čuo tu informaciju. Oduševljen je, kazao je, što je i hrvatska publika prepoznala kvalitetu filma, javlja HRT.

Trenutno je angažiran na novom filmu legendarnog redatelja Slobodana Šijana, koji je režirao filmove "Maratonci trče počasni krug" i "Ko to tamo peva". Šijan nakon 17 godina snima novi film i upravo Biković u njemu igra glavnu ulogu.

Riječ je o crnoj komediji, žanru u kojem je Šijan majstor, otkrio je Biković, dodavši da je suradnja sa Šijanom divna, "bez obzira na to što je u ozbiljnim godinama".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Jer je zadržao dječji duh, zadržao je taj kliker lomljenja pravila, tako da je dragocjeno gledati kako mu mozak radi kada snima film i kako dolazi do novih ideja i što primjećuje", kaže Biković.

Uspjeh u Rusiji

Biković je u Rusiji snimio već 12 filmova i deset sezona raznih serija, a između ostalog igrao je glavnu ulogu u ruskom filmu "Sluga", koji je samo u kinima gledalo 12 milijuna ljudi. To mu je u Rusiji donijelo status prave zvijezde, a dobio je i državljanstvo i glavnu nagradu ruske federacije koju dodjeljuju umjetnicima i koju mu je osobno dodijelio Vladimir Putin.

Netipična obitelj

Dolazi iz netipične obitelji, njegovi su se roditelji dva puta ženili i rastajali, a on i 16 godina stariji brat koji je iguman u manastiru, rođeni su u dva braka istih roditelja.

Biković to, kako je rekao u emisiji "U svom filmu", nije posve shvaćao. Zatekao se, kaže, u tome, kad se rodio - njegovi su već bili razvedeni drugi put. Tek kasnije, kada je odrastao, "shvatio je koliko je to bizarno".

"Mislim, njihova neka želja i potreba, oni su se voljeli zaista, ali nisu znali jedno s drugim. To je neka lekcija za mene, da čovjek treba naučiti da postoji s tom osobom koju voli, da je to projekt, da je to rad na tome, to je odricanje", kaže i zaključuje da se čovjek mora odreći dijela sebe da bi mogao stvoriti prostora za drugu osobu".

Duhovnost i gluma

Na pitanje koliko mu znači duhovnost koju rado ističe kao svoju vrijednost i potrebu, Biković kaže da su ga, kada je upisao fakultet, pitali: "Zbog čega se bavite ovim?'".

"Pedagog nas je to pitao. Ja sam shvatio, sad ako kažem istinu, zvučat će infantilno. Istina je, volim biti u centru pažnje, da me gledaju i da ja kontroliram što osjećati, da budem netko drugi, da se osjećam kao da mi je napumpan ego i tako dalje. Shvatio sam da ovo zvuči jako ružno, šteta što je istina. Moram promijeniti tu istinu. Imam neku ružnu istinu o sebi i moram je promijeniti, moram promijeniti odnos prema tome i prema sebi. Tada sam shvatio, što bi moglo biti nešto drugo za što da se uhvatim? I onda sam rekao: "To je zato što se volim igrati, što je također istina. Malo manje ružna od ove ranije".

Svojoj ljubavi prema igri odlučio je, nastavlja, dati odgovor, ili postaviti neka pitanja, kako bi dao doprinos osmišljavanju realnosti, shvaćanju svijeta.

"Da nekako ta publika ode obogaćena zbog nekog mog rada koji sam proveo s redateljem i kolegama, zbog našeg kolektivnog rada da odu s te predstave s nekim zrnom svjetlosti ili blaga koje smo im mi prokrijumčarili", objašnjava.

Promovira dobrosusjedske odnose

Na pitanje koja je njegova uloga kao umjetnika i kao promotora svoje zemlje, ali i nekoga tko potiče dobrosusjedske odnose, Biković je rekao kako vjeruje da će vrijeme pokazati "da mi nemamo kamo nego da idemo ka kontaktu, i ma koliko to sad zvučalo daleko i naivno, ka ljubavi, jer je na drugoj strani vrlo crna perspektiva".

"Druga strana je autodestrukcija", poručuje.

Ljubavni život

Glumac je poznat i po vezama s Arinom Voloshinom i Barbarom Tatalović koje su javno progovorile o vezi s njim te ga nazvale egocentrikom.

"Oko godinu dana nisam živjela svoj život, pošto sam bila u vezi s Milošem Bikovićem. Morala sam razmišljati o svom imidžu, ugledu (što mu je najvažnije, ali nažalost, slika na ekranu ne odgovara stvarnosti, posebno je zastrašujuće kada čovjek spomene Boga na svakom koraku). Imala sam posljednju nadu da u njemu ima nečeg ljudskog. Ali, 31. srpnja sve je potpuno raspršeno. Čovjek se ponašao veoma grubo", ispričala je prije nekoliko mjeseci ruska plesačica Arina Voloshina.

Egocentrizam ove osobe prešao je sve granice. A one vrijednosti o kojima priča, ne zna za njih, a vidi samo sebe, ne poštuje vrijeme, rad, zdravlje drugih ljudi. Posebno kada je u pitanju blisko okruženje. Osjećaj odgovornosti i osjećaj krivice za njega je najstrašniji, jer ga to guši, u takvim trenucima morate misliti ne na sebe, ne na svoju udobnost i ne na svoje ja. Životne situacije koje su se razvile otkrile su unutrašnjost osobe sa svih strana", ispričala je Arina.

"Uvijek ću poštovati djevojke s kojima sam bio u nekom periodu života i ne volim javno govoriti o intimi. Kad prestane ljubav ili prijateljstvo, svatko od partnera na provedeno vrijeme može uglavnom gledati drugačije. Moj odnos prema tome će uvijek biti isti", napisao je tada Miloš objavu na Instagramu.

"Prije svega želim zadržati dostojanstvo i poštovanje čak i onda kad se o meni budu iznosile neistine. Svatko ima pravo javni prostor koristiti onako kako smatra najprikladnijim - netko dijeleći svoju intimu, netko svoja profesionalna dostignuća. To je pitanje osobnog izbora, ali i osobnog ukusa. Kao što postoji razlog zašto se privatni život zove privatni život, postoji i razlog zašto su bivše ljubavi upravo to - bivše", zaključio je srpski glumac.