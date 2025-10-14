Milica Todorović slavi trudnoću: Misteriozni otac djeteta oduševio skupocjenim poklonom

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) nedavno je proslavila rođendan u krugu najbližih, a ono što je najviše privuklo pažnju javnosti jest – tko je tajanstveni muškarac s kojim čeka dijete. Iako identitet još uvijek krije, njezine prijateljice otkrivaju da je riječ o pažljivom i darežljivom partneru koji zna kako je iznenaditi, prenosi Mondo.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Poklon iz snova i suze radosnice

Kako otkriva jedna od uzvanica s proslave, Milica je tijekom večeri bila raspoložena, nasmijana i puna energije. Iako je u drugom stanju, neumorno je plesala i zračila pozitivom.

Najemotivniji trenutak večeri dogodio se kad joj je partner predao poklon – luksuzni ručni sat marke Rolex. Model koji je godinama priželjkivala, dobila je u kutiji uz osobnu poruku koja ju je, kako kaže njezina prijateljica, "rasplakala od sreće".

"Nije mogla vjerovati. Bila je ganuta do suza. Pred svima je rekla da se osjeća voljeno, da je ponosna na svoj izbor i zahvalna što je pronašla muškarca koji ju razumije i poštuje", ispričala je uzvanica.

Foto: arhiva

Pjevačica krije identitet oca djeteta

Iako su svi prisutni znali tko je otac djeteta, Milica već mjesecima uspješno izbjegava iznošenje privatnih detalja u javnost. Njihovu vezu drže podalje od očiju javnosti, bez fotografija, bez izjava i bez komentara.

"Ona ne želi javni pritisak i izbjegava iznošenje intime na društvenim mrežama. Sve joj je jasno", rekla je prijateljica.

Pjevačica se trenutačno potpuno posvetila trudnoći i odmoru, a mnogi nagađaju da bi uskoro mogla objaviti više detalja.

