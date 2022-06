SEKSI FOLKERICA SE ZNA ZABAVITI / Milica Pavlović zakuhala atmosferu u beogradskom klubu, čini se da je već zaboravila svađicu s Acom Lukasom

Srpska folk pjevačica i plesačica Milica Pavlović jučer je odradila vruć nastup u beogradskom klubu Musk. Bivša natjecateljica Zadruge dobro je zabavila publiku, unatoč tome što posljednjih dana proživljava mini dramu zbog javnog prepucavanja s Acom Lukasom. Naime, Milica je objavila da ona i Lukas nisu prijatelji. On je pak komentirao da ne zna ništa o tome da se ona s njim ne želi družiti, rekavši kako se on s njom nikad nije družio. Čini se da nju to previše i ne pogađa. Pogledajte nastup mlade pjevačice.