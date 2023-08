Bivša košarkašica Milica Dabović već mjesecima puni naslovnice novina zbog svojih provaktivnih fotografija koje prodaje na OnlyFansu. Kako bi zaradile više novca, Milica je sada otvorila profil i na platformi FiestaFans na kojoj se dopisuje s obožavateljima i tako zarađuje.

Foto: Instagram Screenshot Foto: Instagram Screenshot

Milica je na Instagram storyju objavila fotku na kojoj pozira u toplesu (grudi je prekrila rukom) te je stavila link na novu platformu i pozvala ljude da joj pišu. "Za dopisivanje spremna", napisala je.

Poznato je kako je Milica sebi na sve načine pokušala osigurati lagodan život. Prije dvije godine se bavila prodajom stvari iz njenog ormara. Poslije toga je otvorila OnlyFans gdje je objavljivala provokativne fotografije i tako zarađivala, piše Kurir.

No, izgleda da se Milica vratila prodavanju stvari iz svog ormara jer na društvenim mrežama objavljuje fotografije sandala, haljina i raznih stvari.

"Ne nailazim na empatiju kod budala. Mnogo više ima mladih djevojaka i samohranih majki koje me podržavaju nego ovih koji me pljuju. Sada je takvo vrijeme, da se radujemo tuđoj nesreći. Ne znam zašto im ja bodem oči. Ovo što radim je predstavljeno skandalozno, ali ja kao i uvijek ne marim za to, spojila sam lijepo i korisno. Sin mi je na prvom mjestu i duboko sam u ulozi samohrane majke! Novac je uvijek potreban, pogotovo meni koja trenutno nemam plaću kao samohrana majka! Hvala vam od srca, hvala divnim ženama što uvijek imaju tople riječi za mene", rekla je Milica jednom prilikom za medije.