ONA SVE ZNA /

Mile Kitić šokirao javnost, vara suprugu Martu: 'Čim promijenim mladu djevojku...'

Foto: Privatni Album

Iako njihov odnos godinama intrigira javnost, Mile je u ranijim intervjuima otvoreno govorio o svom privatnom životu, a jednom izjavom šokirao je javnost

24.11.2025.
18:51
Hot.hr
Privatni Album
Popularni srpski glazbenik Mile Kitić (73) u subotu je održao veliki koncert u Areni Zagreb, gdje je pred tisućama obožavatelja izveo svoje najveće hitove. Publika je u glas pjevala pjesme poput ''Četiri strane sveta'', ''Kilo gore, kilo dolje'', ''Kraljica trotoara'' i mnoge druge koje su obilježile njegovu dugogodišnju karijeru.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Posebno emotivan trenutak nastao je kada mu se na pozornici pridružila kći Elena Kitić, jedna od najpopularnijih mladih glazbenica u regiji. Elena je rođena u braku Mile i pjevačice Marte Savić, koji traje već desetljećima.

Iako njihov odnos godinama intrigira javnost, Mile je u ranijim intervjuima otvoreno govorio o svom privatnom životu, a jednom izjavom šokirao je javnost. Za bosanski Ekspres svojedobno je izjavio:

''Čim promijenim mladu djevojku, odmah mi se krv osvježi. Duhom sam mlad, a sva ta mladost oko mene čini da se tako i osjećam. Meni ne treba redovita transfuzija da bih ostao mlad, kao nekim svjetskim zvijezdama'', rekao je Mile. 

Dodao je i da njegova supruga Marta sve zna, ali ga nikada ne ispituje o tome.

''Nikada mi nije postavljala pitanja u vezi s tim. Pa nije luda da me to pita, a zapravo zna sve. Pametna je ona žena, sve shvaća. Marta zna da je ona jedina za mene u pravom smislu, a sve ostalo je samo dio posla'', dodao je. 

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

S druge strane, uvjeren je da njega Marta ne vara, iako je i tu dao izjavu koja je ponovno izazvala reakcije javnosti.

''Koliko ja znam, Marta nema ljubavnika, ali ako i šara, neka to radi pametno. Meni to nije ništa strašno sve dok ja za to ne saznam'', rekao je Kitić uz osmijeh. 

Mile KitićLjubavnicaArena Zagreb
