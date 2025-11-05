Mile Kitić uoči Arene: 'Hrvati su mi pružili veliku podršku. Duet? Volim staru Coloniju'

Uoči velikog koncerta u zagrebačkoj Areni koji će se održati 22. studenog, jedan od najpoznatijih regionalnih izvođača, Mile Kitić (73), sprema se publici pružiti večer za pamćenje. Nakon desetljeća uspješne karijere i brojnih hitova koji su obilježili njegov glazbeni put, ovaj nastup bit će prava glazbena retrospektiva, ali i emotivno putovanje kroz sve faze njegova stvaralaštva. Na sceni će mu se pridružiti gosti koji su obilježili i njegov privatni i profesionalni život, a publika može očekivati energičan, ali i intiman koncert kojim će, kako kaže, zaokružiti jedno važno poglavlje. O detaljima iz poslovnog, ali i privatnog života - Mile je progovorio za Net.hr.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Krajem mjeseca nastupat ćete u zagrebačkoj Areni. Što pripremate svojoj publici?

Bit će to putovanje kroz moju karijeru. Bit će pjesama koje su obilježile moj put. Želim da to ne bude samo koncert, nego večer koju ćemo svi zajedno pamtiti. Kruna moje karijere. Imat ću i goste koji mi puno znače u životu i karijeri… Ma bit će nam odlično!

Gdje najviše volite pjevati u Hrvatskoj?

Ovdje pjevam desetljećima i svaki grad ima nešto svoje. Volim Dalmaciju – Split, taj temperament i more, odličan spoj. Imam jako puno prijatelja pa dio ljetne turneje uvijek provedem u obilasku otoka. Zagreb mi je uvijek posebno drag jer sam toliko puta bio tu i publika je sjajna! Volim i Istru. Ma stvarno svako mjesto ima neku svoju priču i uspomenu.

Foto: Privatni Album

Kako doživljavate činjenicu da vas Hrvati toliko vole i podržavaju kroz cijelu vašu karijeru?

To mi stvarno puno znači. Kad toliko godina radiš, a publika te i dalje jednako voli i vlada uvijek velik interes - to je najveća nagrada. Meni su ljudi u Hrvatskoj uvijek pružali ogromnu podršku i nema mjesta gdje me nisu odlično prihvatili i gdje se nisam osjećao voljeno. To se stječe iskrenim radom i poštovanjem ljudi. Zato uvijek kažem - publika je ta koja te stvorila i drži te.

S kim s hrvatske glazbene scene biste voljeli snimiti duet?

Na hrvatskoj sceni su samo izuzetni umjetnici i pjevači. Nema kod vas nekih kojima tu nije mjesto, koji su zalutali i koji su netalentirani. Bilo koga, i ''na slijepo'' mogu izabrati i biti miran da bi to bio savršen spoj. Inače, volim slušati staru Coloniju! Indira ima boju glasa koju osobno volim slušati. Nešto kao ženski Bryan Adams. Mislim da bi energijom na sceni srušili plafon!

POGLEDAJTE VIDEO:

Gdje u Hrvatskoj najviše uživate u slobodnom vremenu?

Volim more, to me smiruje. Kad god mogu, pobjegnem na obalu. Nemam velike zahtjeve, samo mir, sunce i dobra ekipa. Hrvatska ima toliko lijepih mjesta. Nekoliko godina za redom smo moja obitelj, prijatelji i ja odlazili u blizinu Splita pa brodom obilazili Hvar, Brač, Korčulu,… Ti otoci su nešto stvarno posebno i takav mir i ljepotu vrijedi doživjeti.

Foto: Privatni Album

Jeste li ikada od nekog od poznatih Hrvata, možda nogometaša, dobili poziv da pjevate ili nastupate na nekom posebnom događanju?

Jesam, jesam! Nogometaši vole dobru pjesmu i dobru atmosferu. Ima tu odličnih dečkiju koje sam upoznao i s kojima se uvijek rado vidim i čujem. Kad već toliko grizu i odlični su u onome što im je životni poziv, red je da se i oni opuste nekad.

Mislite li da je srpska glazbena scena naprednija od hrvatske?

Mislim da svaka scena ima svoj ritam. Srpska scena je možda veća po tržištu, ali i u Hrvatskoj ima odličnih izvođača, vrhunskih pjevača i autora. Razlika je možda u produkciji i žanru, ali sve EX-YU zemlje imaju iznimno talentirane ljude. Danas je sve drugačije u usporedbi s periodom kad sam ja počinjao karijeru i mislim da je danas teže opstati jer je sve brzo i velika je konkurencija, a malo je vremena za fokus. Samo treba ulaganja i rada!

Foto: Privatni Album

Kako biste opisali glazbeni put koji ste prošli, od početaka do današnjeg dana? Kakve su to promjene u stilu i glazbenim pravcima koje ste prošli?

Počeo sam u vrijeme kad je bilo najvažnije imati dobru pjesmu. Nije bilo toliko televizija, a društvene mreže nisu postojale.To je normalno! Vremena se mijenjaju. Ja sam kroz karijeru plivao i u različitim žanrovima. Snimao sam pjesme s reperima kada miks folka i repa, modernog žanra nije bio popularan. Nisam se uljuljao i znao sam da ukoliko želim ostati aktualan, moram raditi na sebi. Važno mi je i dalje da svaka pjesma ima moj pečat i da mi se vjeruje dok ju izvodim. Glazba se mijenja, ali publika uvijek osjeti iskrenost. A onda su tu i spotovi i ostala ulaganja koja su neminovna ako izvođač želi da mu karijera ide uzlaznom putanjom.

Vaša kćer Elena u nekoliko godina napravila je pravi boom na sceni. Kako gledate na njezinu karijeru? Hoćete li nešto snimiti zajedno u budućnosti?

Jako sam ponosan na nju! Elena ima svoj put, svoj stil i pristupa svemu profesionalno. I to je dobro. Ne treba nikoga kopirati - svatko mora imati svoj zvuk i identitet. Radili smo već zajedno na pjesmi ‘Pare’, a ako se ponovno dogodi neka dobra pjesma, što da ne.

Foto: Privatni Album

Postoje li neki trenutak iz vaše karijere koji vam je posebno drag i koji ćete zauvijek pamtiti?

Kad me ovako pitate pa razmislim koliko je to jednostavno pitanje, a ustvari je jako teško dati odgovor. Izgleda da ima toliko toga lijepog, uspješnog da zaista ne mogu izdvojiti bilo što kao poseban događaj. Zahvalan sam narodu za sve.

