Milanović omastio brk filekima i svinjskim nogicama: 'Da ćemo kuhati za predsjednika države...'

YouTube kanal Fatman Chef, koji vode Tomislav Šipuljak i Zvone, nedavno je ugostio predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića (59). Predsjednik je zatražio jelo po vlastitoj želji, svinjske nogice na saft i fileke te je bio prisutan tijekom cijelog procesa pripreme.

Na Facebooku Šipuljak je opisao događaj:

''Već dugo znamo da predsjednik prati naš kanal, a ovaj susret dogovarao se tjednima, čak i mjesecima. Ogromno hvala našem prijatelju, gradonačelniku Vrbovca Denisu Kralju, koji je bio ključna poveznica i omogućio da se sve dogodi.''

Družili se prošle nedjelje

Predsjednik Milanović, prema opisima domaćina, bio je zainteresiran za kuhanje od početka i aktivno je sudjelovao u pripremi jela. Ocijenio je fileke kao spektakularne i donio Djedovu rakiju, koju su domaćini odmah probali.

Kako se doznaje, ovo druženje je održano u nedjelju, a iz Ureda predsjednika u ponedjeljak je stiglo priopćenje da zbog zdravstvenih tegoba Milanović neće prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Navodno se predsjednik nakon ovog druženja počeo loše osjećati, piše Jutarnji.

Inače, Milanovićevi izaslanici na obilježavanju bit će predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić i savjetnik za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković (66).

