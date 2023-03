Bivša televizijska voditeljica Mila Horvat (41) nakon dužeg izbivanja iz javnosti uljepšala je dan svojim pratiteljima na Instagramu golišavim fotografijama.

Mila se, naime, prisjetila vremena kada je uživala na odmoru u Dubaiju te je podijelila slike s plaže.

Mila se na snimkama brčkala u moru, a na sebi je imala minijaturni bikini koji je istaknuo njene zanosne obline.

Mila je na drugoj slici potrbuške legla u plićak, a u prvom planu bila je njena stražnjica u tangicama.

"Nije do mene, već do zalaska sunca", napisala je u opisu objave, a fanovi su je nagradili brojnim lajkovima i komplimentima.

"Malo je i do tebe", "Uvijek je do tebe", "E sada to ponovi sve, ali s boljom vidljivošću…", poručili su joj.

Posjetimo, Mila se neko vrijeme povukla iz javnosti, no nedavno je opet počela dijeliti objave na društvenim mrežama te se pojavljuje na društvenim događanjima.

Nedavno se na Instagramu pohvalila svojom isklesanom figurom u sportskim tajicama i topiću te je pokazala trbušne mišiće za koje naporno radi i vježba. Mila je pozirala ispred ogledala u teretani, a onda je u opisu priznala da tu najčešće voli fotografirati svoje rezultate vježbanja.