Emilija Kokić: 'Markova pjesma je zanimljiva i drugačija, a vježba je ključ uspjeha'

Glazbeni spektakl u Baselu sve je bliži. Pripreme za jedno od najpopularnijih glazbenih natjecanja u svijetu su u punom jeku. Eurosong svake godine privlači veliki broj gledatelja pred malim ekranima, ali i obožavatelja koji dolaze uživo gledati ovaj događaj.

Tom prilikom razgovarali smo s Emilijom Kokić (56), nekadašnjom pobjednicom ovog glazbenog natjecanja. Ova simpatična Zadranka je prije 36 godina osvojila Eurosong s grupom Riva i pjesmom "Rock Me". Osim glazbe, Emilija se posvetila mentorstvu i od 2012. godine vodi školu pjevanja. Podučava djecu, mlade i odrasle, te pomaže kolegama u održavanju vokalne kondicije. Ističe da je dobra priprema ključ uspjeha, a pjesmu ovogdišnjeg predstavnika Marka Bošnjaka (21) smatra zanimljivom i drugačijom.

Kako Vam se sviđa pjesma Poison Cake i Markov glazbeni stil?

Kada govorimo općenito o pjesmama u kontekstu nastupa na Eurosongu teško je dati jednostavni sud. Ne možemo promatrati pjesmu kao nešto izolirano. Osim same pjesme, vrlo bitnu stavku predstavlja scenski nastup i kakvu emociju glazbenik prenosi na slušatelje. Eurosong ne možemo isključivo gledati kroz prizmu pjesme koju netko izvodi. Postoje situacije kada je neka pjesma odlična, ali scenski nastup nije na toj razini. Za Markovu pjesmu smatram da je zanimljiva i drugačija. Uostalom vrlo je bitno na kakav način će Marko izvesti pjesmu, ali i kakav će biti u odnosu na druge, hoće li biti treme i slično.

Mislite li da se Marko dobro uklapa u glazbenu scenu?

Kako ne, jako lijep glas ima, način na koji prezentira sebe i način na koji daje intervjue. Sve što kaže uvijek je na mjestu. S obzirom na to da je predstavnik Hrvatske na Eurosongu, to može biti jako izazovno. Mnogi ne znaju s kakvim se općenito izazovima pjevači susreću u ovakvim situacijama. To može biti dosta psihički zamorno kada ste u velikoj mjeri izloženi javnosti. Često se prijeđu granice po pitanju negativnih komentara te se osoba treba znati nositi s tim.

Kao bivša pobjednica imate li možda neki savjet za Marka, možda nešto što je Vama pomoglo na putu do pobjede?

Smatram da je vrlo važno dobro se predstaviti jer osoba predstavlja sebe kao glazbenika, ali i vlastitu zemlju. Dobra priprema je ključ da osoba bude opuštenija, a onda i rezultati budu bolji. Pogledajmo samo Baby Lasagnu, koji nažalost nije osvojio prvo mjesto, ali su mu se mnoga vrata otvorila zahvaljujući dobro prezentaciji.

Što mislite o generalnom smjeru Eurosonga? Postaje li sve više spektakl nego glazbeno natjecanje?

Eurosong je odličan za mlade ljude, ali i zemlju koju osoba predstavlja, a samim svojim nastupom je promovira. Naravno da se Eurosong mijenja tijekom godina, isto kako se mijenjaju ljudi i trendovi. Svatko ima svoje individualno mišljenje o ovom glazbenom natjecanju. Nekoga određene performanse šokiraju, dok su nekom drugom odlične. Kako vrijeme ide, promjene su vidljive svugdje, pa tako naravno i na Eurosongu.

