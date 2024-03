Hrvatska glumica Mila Elegović nedavno je proslavila 53. rođendan, a s obzirom na mladolik izgled, mnogima je teško povjerovati u njezine godine.

Nedavno je gostovala u jednom podcastu te je pričala o svom ljubavnom životu, a posebno se osvrnula na jednu nemoralnu ponudu koju je dobila.

“Doživiš nemoralnu ponudu i onda odmah svi znaju s ovom nema… Nevjerojatno je kako se to zna. Vjerojatno zbog toga za neke poslove nisam bila uzeta u obzir. Bila je riječ o ljubavničko-seksualnoj ponudi. Dakle seks pod krinkom ljubavi, ali na sreću, ja sam se odmah ispetljala iz te situacije, tako da me to nije okrznulo”, ispričala je Mila.

Brak s Ivanom

Na pitanje o muškarcu koji bi je mogao osvojiti, nije dala nikakav konkretan odgovor, ali kako tvrdi, to nikako ne bi mogla biti mlađa osoba. To ju je naučio upravo 11-godišnji brak s 27 godina starijim fotografom Ivanom Balićem Cobrom.

“Pitanje ljubavi nije stvar odluke, ni u kojem slučaju. U jednom trenutku života sam shvatila da ljudi čine najbolje što mogu. Sigurna sam da ljubav ima mnoge oblike i to me naučila, evo ta moja veza s Cobrom, koju, Bogu hvala, jedino nisam zeznula, ostalo sam sve zeznula”, tvrdi Mila.

Foto: Anderej Kreutz/24sata Foto: Anderej Kreutz/24sata

Na Dori nije završila slavno

Podsjetimo, Mila se prije dvije godine prijavila na Doru te je završila na posljednjem mjestu, a sada je u podcastu otkrila i kako se tada teško nosila s javnim kritikama.

"Ja se nisam susrela ni s jednim javnim nastupom u svojoj karijeri gdje je količina negativne energije oko cijele priče probuđena, toliko velika i jaka. Zamjerali su mi sve. Zamjerali su mi postojanje… Kako sam se uopće usudila doći", dodala je.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL Foto: Nel Pavletić/PIXSELL

"Znam da sam dobivala neke prijeteće poruke iz Slavonskog Broda. Valjda neki bend koji je htio otići na Euroviziju, pa drvlje i kamenje. I to uglavnom meni koja sam, kako bih rekla, uvijek bila pažena i mažena medijski, meni je to bio šok", priznala je Mila.

