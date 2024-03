Glumica Mila Elegović (53) gostovala je u podcastu 'Skip or Beep' 'Bravo' radija, gdje je voditeljici Tatjani Jurić popričala o Dori, majčinstvu, javnim kritikama i ljubavi, a otkrila je i vrlo zanimljive informacije.

Voditeljici je priznala kako nikada nije padala na mlađe muškarce jer joj to nikako nije privlačno.

"Nije mi to privlačno, ja bih samo rekla da to nije my cup of tea. Kao što svi mi imamo neke svoje ljubavne izbore i razloge", otkrila je.

Javne kritike

Mila se prije dvije godine prijavila se na Doru te završila na posljednjem mjestu, a sada je otkrila i kako se tada teško nosila s javnim kritikama.

"Ja se nisam susrela ni s jednim javnim nastupom u svojoj karijeri gdje je količina negativne energije oko cijele priče probuđena, toliko velika i jaka. Zamjerali su mi sve. Zamjerali su mi postojanje… Kako sam se uopće usudila doći?

"Znam da sam dobivala neke prijeteće poruke iz Slavonskog Broda. Valjda neki bend koji je htio otići na Euroviziju, pa drvlje i kamenje. I to uglavnom meni koja sam, kako bih rekla, uvijek bila pažena i mažena medijski, meni je to bio šok", priznala je.

Na trenutke joj bilo žao što nije majka, a na trenutke nije

Mila se osvrnula i na to što nikada nije postala majka, gdje je otkrila da joj na trenutke bilo žao što nije postala majka, a na trenutke je bila sretna zbog toga.

"Čini mi se da je ipak jedna od svrha života da produžimo sam život i da je lijepo kada tvoj potomak nastavlja životnu silu. Ako me pitaš jesam li osjećala bol zbog toga što nisam mama, jesam. Bilo je trenutaka kad mi je to bilo grozno, ali mi je bilo i sretnih trenutaka kad sam rekla hvala bogu da se to nije dogodilo",priznala je.

Glumica se nedavno razvela od 27 godina starijeg glazbenika i fotografa Ivana Balića Cobre, nakon 11 godina braka, a kako je u podcastu rekla, ostali su u dobrim odnosima. "Pitanje ljubavi nije stvar odluke. Ni u kojem slučaju", opisala je.

Sudbina određuje idealnog partnera

Podsjetimo, Mila je ranije za Net.hr otkrila kako se dvoje ljudi spoje kada za to sudbina odluči, a tada to nitko ne može oduzeti.

"Moram reći da ima divnih muškaraca, kojima se u posljednjih 30, 40 godina dogodilo da su zapravo ozloglašeni. Dakle, ne generaliziram u smislu "muškarci su loši". Veza između muškarca i žene funkcionira prema nekim nevidljivim principima. U trenutku kada Bog i sudbina odluče da ćete sresti svoju srodnu dušu, vi ćete je sresti. Ono što je vaše, to vam nitko ne može oduzeti. Ono što je za vas namijenjeno, to vam nitko ne može oduzeti.

Foto: Josip Regovic/Pixsell Foto: Josip Regovic/Pixsell "E sad, krenula, ali sam se i zaustavila. Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati izgledat ćeš k'o nakaza", kazala je. Podsjetimo, na male ekrane uskoro stiže nova RTL-ova dramska serija "San snova" s elementima humora u kojoj jednu od uloga tumači i Mila.

I sada je veliki problem što puno muškaraca i žena misli da će svaku subotu kad izađu naći svog idealnog partnera i imamo vrlo veliki broj partnera u životu, puno veći nego prije, za što nisam sigurna da je to dobro jer vezivanje na pravoj osnovi, ono pravo, dubinsko može doći dva, tri puta u životu. Bilo bi divno da je jednom i da je to - to. Za mene su prave ljubavi kad se za nekog žrtvujete, kad se nekom dajete u cijelosti, a ovo sve drugo su igre i razonode nagona koje vas na kraju više razore nego što vam daju", otkrila nam je Mila.

