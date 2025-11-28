Mila Elegović blista prvi put nakon velike tuge: Evo što joj je vratilo osmijeh na lice

Jedna od najpoznatijih hrvatskih glumica, Mila Elegović (55), proteklih je tjedana polako vraćala svoju vedrinu nakon izrazito teškog životnog perioda. Glumica je sudjelovala na predstavljanju glazbenog događaja Praznik mjuzikla, kojim će se 29. prosinca obilježiti Dan dvorane Lisinski, 75 godina Kazališta Komedija i 50 godina praizvedbe legendarnog mjuzikla Gubec-beg.

Posao joj je donio snagu i pozitivu

Na Instagramu je poručila: "Bit će divno, dođite, čekamo vas", čime je još jednom potvrdila koliko joj rad i scena pomažu da se oporavi i ponovno pronađe radost u svakodnevici. Upravo joj je posao ovih dana vratio osmijeh na lice.

Veliki gubitak koji ju je slomio

Početkom listopada glumica je izgubila bivšeg supruga, poznatog fotografa Ivana Balića Cobru, što ju je duboko pogodilo. Tada je na Instagramu napisala: "Otišao je moj Cobra… moj muž, moj partner, moje sve…" te se od njega oprostila u suzama na zagrebačkom krematoriju.

Elegović i Balić Cobru bili su u braku 11 godina, a i nakon razvoda 2006. ostali su iznimno bliski. Nastavili su surađivati te su često zajedno viđani u šetnjama Zagrebom.

Ljubavni život uvijek čuva za sebe

Nakon razvoda nije često govorila o svom ljubavnom statusu, osim kratke veze s arhitektom Rizahom Hadžimustafićem, koju je svojedobno potvrdila. Danas svoj ljubavni život gotovo u potpunosti skriva, no ranije je otkrila za Story kakav je muškarac može osvojiti.

"Može mi parirati svatko, važno je da se dogodi kemija i da me može nositi. Ja nisam laka osoba, ali mora biti dovoljno jak da me podnese… Ne mora biti lijep, visok i uspješan, ali zvijezde se moraju poklopiti", rekla je jednom prilikom.

