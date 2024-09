Mijo Matić se prisjetio vjenčanja: 'Taj trenutak mi je bio najranjivi u životu'

Mijo Matić (32), kojeg su gledatelji upoznali u drugoj sezoni "Gospodina Savršenog", na današnji datum prije godinu dana uplovio je u bračnu luku s flautisticom Arianom Piknjač Matić. Za RTL.hr otkrio je kako je protekla prva bračna godina te kako će proslaviti ovaj poseban dan. Show "Gospodin Savršeni" gledajte na platformi Voyo!

"Prva godina braka bila je pravo učenje o funkcioniranju institucija i zakona. Ariana je rođena u Australiji, živjela tamo do 14. godine, a zatim se preselila u Sarajevo. To nam stvara razne birokratske izazove jer zbog nastupa i turneja po svijetu često nailazimo na nelogična pravila i papirologiju. Čega god se primiš, drugačija su pravila. No dobro, usprkos svim vanjskim izazovima, radimo na tome da nas ništa ne udalji jedno od drugoga. To je naše zajedničko sazrijevanje i test snage ljubavi", poručio je Mijo za RTL.hr.

Bilo je emotivno

Mijo i Ariana su se prije godinu dana vjenčali kod matičara, a zatim su proslavili u krugu obitelji i prijatelja.

"Bilo je prekrasno! Kratko i slatko, u društvu kumova, ali s jakim osjećajem ozbiljnosti i uzbuđenja. Shvatio sam da ovo nije nešto s čim se šali ili pristupa olako, jer se zakonski obvezujemo pred institucijama. Taj trenutak mi je donio svijest o važnosti tog koraka i ozbiljnost situacije i uzbuđenje za sve što slijedi u novom periodu u životu", rekao je.

Emotivnije mu je bilo, kaže, vjenčanje pred obitelji i prijateljima od ceremonije kod matičara.

"Oboje smo jako vezani uz obitelj, pa je za nas bilo posebno imati tih pedesetak najbližih ljudi s nama. Bilo je puno suza radosnica, ali najviše mi se urezalo u pamćenje kad je njezin tata predao svoju prvorođenu kćer meni, kao i moj govor koji sam napisao iz srca, bez ičije pomoći, pritom mislim i na ovu umjetnu inteligenciju danas. Taj trenutak bio je najiskreniji i najranjiviji u mom životu. Poseban trenutak bio je i naš ples dok je njezin tata svirao i pjevao, kao i nastupi njezinih sestara i kume koje su pjevale za nas. Sve je bilo kao iz snova, i osjećam se sretnim što sam je pronašao, zajedno sa svim divnim ljudima koje je donijela u naš zajednički život", rekao je Mijo za RTL.hr.

Što se tiče proslave godišnjice braka, još nemaju ništa u planu.

"Skroz smo u poslu i novim projektima pa ćemo to onako spontano usput kako nama dođe. Hoće li biti večera, ručak ili nešto obiteljski, vidjet ćemo", zaključio je.



