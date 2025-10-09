Mick Jagger odavno ne skriva 44 godine mlađu zaručnicu: Bila je balerina i izgleda predivno

Mick Jagger, legendarni frontmen Rolling Stonesa, jedna od najpoznatijih rock ikona svih vremena, više se ne skriva od očiju javnosti sa 44 godine mlađom zaručnicom Melanie Hamrick. Njihova dugogodišnja romansa bila je toliko tajnovita da je vijest o zarukama procurila tek u travnju 2025., kada je Melanie sama potvrdila za francuski magazin Paris Match da su "zapravo zaručeni već dvije ili tri godine".

Njihova veza od samog početka privlači pažnju zbog velike razlike u godinama – Jagger ima 81, a Melanie 37 godina – no ona o tome ne razmišlja. "Ljudi će uvijek imati mišljenje. Ako se previše bavite time, samo ćete si zakomplicirati život," rekla je u intervjuu za The Times.

Ljubav rođena na turneji

Par se upoznao 2014. u Tokiju. Jagger je tada bio na svjetskoj turneji sa Stonesima, a Melanie, koja je balerina, nastupala je s American Ballet Theatreom. Njihov odnos postao je romantičan nekoliko mjeseci kasnije, kada ju je Mick pozvao u Zürich između nastupa. Već 2016. dobili su sina Deverauxa Octaviana Basila Jaggera, Mickovo osmo dijete i Melanieino prvo.

Nakon 15 godina u prestižnom American Ballet Theatreu, Melanie se povukla iz profesionalne plesne karijere 2019. godine kako bi se posvetila majčinstvu i novim projektima. Koreografirala je balet Porte Rouge na glazbu Rolling Stonesa, a zatim se okrenula pisanju. Njezin roman prvijenac First Position objavljen je 2023., a godinu dana kasnije uslijedio je i The Unraveling. Trenutno radi na svojoj trećoj knjizi – modernoj obradi klasika Giselle.

Bez žurbe pred oltar

Melanie već neko vrijeme nosi dijamantni prsten, ali se dugo nije znalo je li zaista riječ o zaručničkom. Prsten je antikni, četvrtastog oblika i procjenjuje se na 100.000 američkih dolara. U intervjuima je na pitanje o mogućem vjenčanju govorila: "Možda se jednog dana vjenčamo, možda ne. Tako smo sretni u svom životu da me strah išta mijenjati."

Diskretna, ali prisutna

Melanie rijetko objavljuje privatne trenutke na društvenim mrežama. Umjesto toga, fokusira se na svoj plesni rad i život sa sinom. Ipak, za Mickov 81. rođendan napravila je iznimku i objavila zajedničke fotografije uz poruku: "Sretan rođendan, ljubavi! Volimo te."

Ipak, par se sve češće viđa pred objektivima na posebnim događajima i svečanostima. Tako su jučer viđeni zajedno u New Yorku na City Ballet Fall Fashion Gala događaju. Na ovogodišnjoj dodjeli Oscara također su bili zajedno.

