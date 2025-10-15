Mick Hucknall zaustavio show zbog glasnog fana i poručio mu: 'Začepi već jednom!'

Tijekom nastupa u sklopu turneje povodom 40. obljetnice benda Simply Red, njihov frontmen Mick Hucknall (65) izgubio je živce zbog glasnog obožavatelja u publici. Na koncertu održanom prošle subote u Wembley Areni, Hucknall je u jednom trenutku prekinuo izvedbu i javno napao muškarca iz prvog reda, prenosi Daily Star.

"Došli ste čuti mene, a ne njega"

Publika je u tom trenutku mogla čuti kako se Hucknall okreće prema muškarcu i viče: „Začepi! Dosta mi je ovoga!“ Potom se obratio ostatku publike: „Oprostite zbog ovoga, ali ne mogu se koncentrirati. On jako glasno viče. Došli ste čuti mene kako pjevam, a ne njega, uz svo dužno poštovanje.“

Video incidenta brzo je završio na društvenim mrežama, a reakcije su podijeljene. Dok su neki podržali pjevača i njegovu potrebu za fokusom, drugi smatraju da je mogao postupiti smirenije.

Obožavateljica: "Bio je samo uzbuđen"

Osoba koja je snimila video otkrila je što se događalo neposredno prije Hucknallove reakcije. Kaže da je pjevač govorio uvod o pjesmi koju će izvesti, a uzbuđeni obožavatelj je upadao komentarima, što je frontmena očito dekoncentriralo.

„Mislim da je to bio samo vrlo uzbuđen obožavatelj koji je bio presretan što ga vidi uživo. Bio je u prvom redu i sigurno je platio puno da bi prisustvovao koncertu. Mick je odradio sjajan nastup, ali možda je mogao pokazati više takta. Malo šale umjesto bijesa bilo bi elegantnije rješenje“, zaključila je obožavateljica.

