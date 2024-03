Pjevačica Miach (26) rasprodala je cijelu zagrebačku Tvornicu Kulture, a mnogi su nestrpljivo čekali njezin nastup u petak navečer.

Malo po malo, klub se punio, a gosti su lagano ispijali pića i plesali. Odjednom su se svijetla ugasila, a na pozornicu se popela pjevačica Lucija Polić, poznatija kao Bejbe. Publika ju je nagradila gromoglasnim pljeskom. Pjevačica je oči prekrila tamnim naočalama, stavila šiltericu na glavu, odjenula široke hlače i majicu s kratkim rukavima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bejbe se rasplesala na pozornici i u jednom trenutku priznala da ima malu tremu.

"Svi smo mi ovdje zbog Miach. Molim jedan veliki pljesak", poručila je Bejbe i otpjevala nekoliko svojih hitova. Publika je pjevala i plesala, no svi su željno priželjkivali glavnu zvijezdu ove večeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bejbe je zatim pozdravila publiku i napustila stage, nakon čega se glazba orila dvoranom. Gosti su se već zagrijali i opustili, a u jednom trenutku su se ugasila svijetla. Publika je počela zviždati i paliti kamere kako bi zabilježila ovaj dugoiščekivani trenutak. Tada se na pozornicu popela Miach s velikim entuzijazmom i pozitivnom energijom.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Zablistala je u crnim širokim hlačama i crnom bodiju, a outfit je upotpunila kožnim rukavicama. Nastup je započela plesom i pjesmom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Večer svima. Drago mi je što ste ovdje", poručila je pjevačica i sve prisutne oduševila energičnim nastupom.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Iza pjevačice su bile dvije plesačice, s kojima je Miach ranije radila u plesnom klubu. Naime, pjevačica je otkrila da je ondje davnih dana radila na recepciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nekada sam im naplaćivala članarinu, a sada su skupa sa mnom. Zahvalna sam i sretna što sve tri radimo ono što volimo. Molim jedan veliki pljesak za njih", poručila je.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Uz nju, na pozornici je bio i njezin dugogodišnji dečko Mihovil Šoštarić (24), poznatiji kao Lockroom koji je zadužen za glazbu i gitarist Jan Jakovljev.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Molim jedan veliki pljesak za Lockrooma i Jana", rekla je Miach.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

U petak je bio Dan žena, što je pjevačica zaboravila. No, sjetila se nakon sat vremena od kako je započela s nastupom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Žene pa sretan vam Dan žena! Kako sam mogla to zaboraviti", rekla je Miach te zamolila veliki vrisak žena, a potom i muškaraca.

Pjevačica je pozdravila prijatelje u publici te pokazala koliko je sretna što ih ima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve sam im omogućila. Mjesto, piće, glazbu, sve. Prijatelji su najdivnija bića, molim pljesak za njih", rekla je Miach te mahnula svojoj ekipi koja ju je vjerno pratila.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

No, to nije sve. Na pozornici se zatim vratila Bejbe koja je zapjevala s Miach. Djevojke su, malo je reći, rasturile odličnim nastupom. Sudeći prema izrazima lica publike, bili su oduševljeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

Večer se odvijala u pozitivnoj atmosferi, a pjevačica je dokazala koliko voli upravo ovo što radi. Što je više vremena odmicalo, mnogi bi očekivali da se atmosfera stišava, no to kod Miach nije slučaj. Od početka do kraja održala je vatrenu atmosferu, no večer je morala privesti kraju.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Publika se jedva napustila klub, a pjevačica se zahvalila svima na dolasku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala vam. Da nema vas, ja ne bih bila ovdje", zaključila je Miach.

POGLEDAJTE VIDEO: Miach užarila atmosferu u Tvornici Kulture